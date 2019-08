El trampolín holandés del exsevillista Cotán

Antonio Cotán, canterano del Sevilla, ha fichado por el Roda holandés tras militar en el Valladolid y, después, en el Nàstic. Ha hablado con ESTADIO Deportivo sobre su etapa en Nervión y ha recordado la gran labor que hizo en el Sevilla Atlético.

- ¿Cómo está siendo la adaptación en el extranjero?

- Muy buena. Estoy contento por todo; con el trato que me da el club y con los compañeros. Estoy habituándome a la cultura de aquí, a los horarios€ Estoy dando clases para entender lo básico de holandés.

- ¿Qué espera de esta etapa?

- Me apetecía salir fuera, es un proyecto que me ha gustado y creo que era el momento. Es un país donde cuidan muy bien el fútbol. Es una oportunidad muy bonita que aprovecharé.

- ¿Le servirá para crecer?

- Estoy seguro de que voy a crecer, porque todo es un cambio, otra manera de vivir. Y al fin y al cabo te hace madurar. Tenía que hacerlo para poder desarrollarme en el fútbol.

- ¿Qué tal la experiencia en el Nàstic y el Valladolid?

- Mi objetivo era permanecer en el Valladolid y no se cumplió. Me lesioné y durante la temporada en Primera prefirieron a otros jugadores; son cosas del fútbol y aprendí mucho de todo. En el Nàstic he vivido otra experiencia que me ha ayudado a ver el fútbol de una manera diferente, le deseo lo mejor.

- ¿Cómo recuerda la experiencia en el Sevilla?

- Del Sevilla me fui dejando al equipo de cantera en Segunda división. El objetivo era llegar con el Sevilla Atlético a lo más alto, y lo hicimos. Era un grupo de jugadores muy bueno y aprovechamos el momento. De esa etapa sólo recuerdo felicidad, además soy sevillista y siempre sigo al Sevilla.

- ¿Cómo fue debutar con el primer equipo?

- Como para todo canterano, debutar en el equipo de su ciudad ha sido un orgullo y una satisfacción.

- ¿Cómo ve ahora la cantera?

- En la cantera del Sevilla siempre hay mucho material, hay jugadores muy buenos. Yo les aconsejo que aprovechen la oportunidad y que se empapen de todo lo bueno.

-¿Sigue en contacto con ellos?

- En el Sevilla hice amigos, e intento mantener la relación para contarnos cómo nos van las cosas y ponernos al día.

- ¿Ve posible la vuelta al Sevilla?

- El tiempo dirá dónde voy a estar. Me gustaría volver a jugar en España, pero de momento no quiero pensar en eso. Jugar en el Sevilla, como para todo canterano, sería un sueño. Pero hay que trabajar mucho y hacerlo muy bien para poder volver.