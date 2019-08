"El Krasnodar está interesado en Tello"

La amenaza rusa por Cristian Tello es algo muy real y el interés del Krasnodar es mucho más que un mero rumor veraniego. El Betis no querría venderle y a día de hoy no hay oferta formal, pero si desde Rusia ponen el importe de su cláusula, no podrá hacer nada para evitar que se marche un futbolista muy bien considerado por Rubi y por la inmensa mayoría de la afición.

En declaraciones al portal web Sport24, José María Orobitg, el representante del extremo, ha confirmado la información que adelantó ESTADIO Deportivo el pasado 7 de agosto.

"El Krasnodar ha mostrado su interés en fichar a Tello, pero hay algunas dificultades. Tiene una cláusula de rescisión fijada en 12 millones de euros, pero una parte de sus derechos todavía pertenecen al Barcelona y esto lo complica todo", manifestó el agente de Tello.

El Barça, de hecho, es ahora mismo el mejor aliado del Betis; ya que se niega a vender por menos de esos 12 kilos en lo que se cifra su libertad. Los culés tienen el 50 por ciento de su pase y creen que Tello podría revalorizarse este curso con Rubi, un técnico con el que, a priori, el de Sabadell tendrá más protagonismo que con Setién.

También confían en ello en el Betis, donde esperan que no prospere una posibilidad poco rentable para su economía. Y es que, después de pagar cuatro millones por él en el verano de 2017, ahora sólo ingresaría seis; obteniendo así una plusvalía de dos millones que consideran muy pobre para un futbolista de tanta calidad y en el que hay puestas muchas expectactivas.

El Krasnodar, desde luego, no tiene problemas de liquidez. Tras cinco jornadas, marcha tercero (por detrás de Zenit y Rostov) en la Premier Liga rusa, donde el 'deadline' coincide con el de España: 2 de septiembre.

Los 'Toros', que hoy jugarán el partido de vuelta de la Tercera Ronda Previa de la Champions ante el Oporto (1-0 en Portugal), podrían obtener todavía más respaldo económico para realizar un desembolso asequible para como está el fútbol en pos de suplir el vacío que ha dejado la lesión de Viktor Claesson, que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla hace un mes y que estará de baja hasta enero. Antes de tantear la opción de Tello, el Krasnodar preguntó por Aleix Vidal, ahora en el Alavés.