Utrera: Jesús Blanco quiere repetir, pero ahora en el campo

El Utrera ha realizado seis fichajes para la 19/20, aunque una de las caras nuevas se trata de un viejo conocido... Jesús Blanco. "El año pasado no pude jugar por razones laborales. Apenas tenía tiempo y me fue imposible. Este año me encuentro más organizado y no lo dudé. Llegamos pronto a un acuerdo", manifestó el medio ofensivo, uno de los jugadores franquicia del cuadro del San Juan Bosco en las últimas temporadas (8 goles en la 15/16, 6 en la 16/17 y 8 en la 17/18).

Poco a poco, después de un año sin jugar, está cogiendo ritmo y ante el San José, el pasado lunes, logró su primer tanto de la pretemporada, continuando una preparación estival encaminada a tratar de repetir la pasada campaña. "Lo disfruté como aficionado y más, cuando estaba entrenando (se ejercitó hasta diciembre con el equipo). Claro que me hubiera gustado estar y me mordía las uñas, pero me sentí muy orgulloso. Ojalá hubiese ascendido el equipo a Segunda B, que es la categoría donde merece estar", declaró Blanco.

El centrocampista confía en repetir los éxitos de la pasada temporada, aunque pide cautela: "Pienso que hay plantilla para luchar por estar arriba. Hay que dar pasos firmes. La idea es pelear por estar lo más arriba posible, pero estamos en el Grupo X, que es de los más complicados. Han ascendido Cádiz B y Algeciras, aunque hay equipos que se han reforzado muy bien, como el Ciudad de Lucena".

Después de un año sin jugar, señala que poco a poco está alcanzando su nivel y ser un efectivo más para Jesús Galván, entrenador utrerano. "Ya coincidí con él en el tramo final de hace dos temporadas. Me gusta su filosofía, nos entendemos. Está encima de todos", señaló el otrora canterano bético, que está actuando de interior o por delante del pivote.