Rubi: "Es una gran oportunidad de empezar ganando"

Rubi, técnico del Betis, ha comparecido hoy en sala de prensa para analizar la actualidad del equipo y cómo llega al debut liguero de este domingo ante el Valladolid en el Benito Villamarín. "Estamos muy contentos de que llegue ya el primer partido tras un mes y medio durísimo de trabajo y muchas horas de trabajo para los jugadores. Tenemos ganas de sumar puntos, de estar en el Villamarín, donde viviremos un momento espectacular con un himno precioso", ha admitido el míster verdiblanco.

En cuanto a la posible titularidad de Borja Iglesias, Rubi no ha querido dar pistas: "Borja era una necesidad del equipo y tras su llegada tenemos más competencia arriba. Está contrastado aunque lleve sólo un año en la Primera división. No puedo decir si va a jugar o no, no quiero avanzar nada por los rivales más que nada".

Es importante empezar con una victoria: "Esperemos que todos se puedan ir a casa felices. Hubo un mal comienzo el año pasado pero cada año es diferente, es muy importante este arreón de ilusión que nos transmite la afición y que nosotros debemos mantener y alimentar. Este partido es una gran oportunidad de empezar ganando y debemos aprovecharla".

Un rival propicio: "Es bueno tener confianza en ganar este partido, pero nunca por pensar que el rival es inferior. El Valladolid está preparado y cada año es mejor. Ya ganó aquí el año pasado y nos equivocaríamos si saliésemos con demasiadas confianzas".