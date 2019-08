Gaich habla sobre el 'interés' del Betis

En los últimos días son muchas las informaciones que llegan desde Argentina en las que se asegura, con rotundidad, que el Real Betis está muy interesado en hacerse con los servicios futbolísticos de Adolfo Gaich, delantero de San Lorenzo de Almagro y una de las nuevas estrellas emergentes del gigante suramericano.

Su gran rendimiento en los Juegos Panamericanos le ha puesto en el mercado, hasta tal punto que en los medios de comunicación locales, Radio La Red, se aseguró que el cuadro bético presentaría una oferta de unos 11 millones de euros, su cláusula de rescisión es de 15, algo que el propio futbolista ha negado en las últimas horas en una aparición en el programa de radio 'Ataque Futbolero' de su país natal: "Me llegó el rumor de una oferta del Betis, pero no es nada formal", aseguró el ariete, que, aunque está centrado en su actual equipo, se deja querer por otros mercados: "La Premier League es la liga que más me gusta". Y es que el atractivo de la competición británica y sus considerables sueldos hace cada vez más difícil competir con ella.

También analizó sus mejores virtudes y se definió como futbolista: "Adentro del área o cuando vengo en carrera es en el momento en el que puedo explotar más mis virtudes", argumentó.

A raíz de esto, aseguró que hay muchos delanteros que le han gustado, pero que si se tiene que quedar con uno sería con un ex del Real Betis Balompié precisamente: Martín Palermo: "Martín Palermo era el delantero al que más veía cuando era chico. Fue uno de los mejores delanteros que tuvo el fútbol argentino".

La demarcación de delantero es una de las que la dirección deportiva verdiblanca tiene marcada en roja por si llega alguna oportunidad de mercado antes de que se cierre el próximo día 2 de septiembre. Gaich no es el único que ha sido vinculado en los últimos días, puesto que también lo ha sido Mariano Díaz, atacante del Real Madrid, que no cuenta para Zinedine Zidane. El hispano-dominicano tiene un gran cartel y el cuadro de la Avenida de La Palmera no es el único que desea tenerlo, pues el Milan ha sido el último en sumarse a la puja según informó la 'Gazzetta dello Sport'.

A la escuadra italiana, hay que añadir otros como el Espanyol, que en las últimas horas, lo ha descartado debido a las altas retribuciones económicas que tiene el madridista.