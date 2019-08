Copien a la Premier

Valverde no es un técnico que guste. Ni siquiera a sus propios aficionados -me refiero a los blaugranas-. Ya sea por sus dos últimos fracasos europeos, porque no se ríe ni cuando cuenta un 'chiste' o porque le gusta hablar muy claro y decir lo que piensa, cueste lo que cueste. Eso, más de una vez, le ha pasado factura. Y, quien sabe si no lo hará de nuevo ahora. El jueves, en la previa de la Liga, más que del duelo ante 'su' Athletic, le preguntaron por el fichaje de Neymar, el plantel que le han confeccionado este año y el lío de los partidos de los lunes y los viernes. Y ahí, una vez más, dejó dos reflexiones para analizar. La primera, que Neymar es del PSG, que su equipo no está cerrado y que no es normal que una Liga empiece con los equipos aún a medio hacer. La segunda, que la imagen del fútbol español queda en entredicho por la guerra entre Rubiales y Tebas, algo para él incomprensible.

"Neymar es del PSG. Ahora hay esos 15 días de incertidumbre y cuando respiras de verdad es cuando está cerrado el equipo. Estoy pensando en preparar el partido con los jugadores que tengo. No que vaya a venir algún jugador más. Es un inconveniente porque al final no es lo lógico. Lo normal sería que cuando empiece la liga el mercado se pare", indicó el 'Txingurri'. Tal vez sea porque ya tengo unos años, pero echo de menos cuando la Liga empezaba siempre la primera semana de septiembre con todos los fichajes cerrados. Tanto que hasta a los álbumes de cromos les daba tiempo, en la mayoría de los casos, a actualizarlos. Ahora, un entrenador puede presentar un equipo en la jornada primera y uno muy distinto en la cuarta, porque el final del mercado se llena de gangas, cesiones y jugadores que a día de hoy son inaccesibles y cuyo precio varía. Pero los resultados de estas tres primeras jornadas valen tanto como los de la última. Si eso no es adulterar la competición...

"Me parece increíble la guerra esta de los horarios y los días, que la Federación y la Liga de Fútbol Profesional esté metida en este lío. Además de una manera constante desde hace tiempo, que no se haya solucionado. La imagen de la competición, de LaLiga y de la Federación queda un poco tocada con todo esto", afirmó sobre el otro caso candente, restandole importancia al hecho de jugar viernes, lunes, sábados o domingos. Es algo que todos piensan y pocos dicen. Que la enemistad manifiesta de Tebas y Rubiales, y su voraz deseo de manejar el pastel futbolístico, está perjudicando al fútbol español y también, haciéndole perder dinero. Ya sea por el partido de Miami, la Supercopa en Tánger o Arabia Saudí, la Copa a un partido, los encuentros de los lunes, la Liga femenina... todo se transforma en un conflicto. Y, a veces, como ha ocurrido con los horarios, llega a los tribunales. En esta guerra no hay ningún ganador y sí muchos perdedores, sobre todo aficionados y clubes.

Tanto que miramos a la Premier y a Inglaterra para elogiar y, según dicen, copiar lo bueno, harían bien en dejar de decirlo y, de una vez, hacerlo. Porque allí se juega -en muchas ocasiones- de viernes a lunes, allí se saben los horarios con meses de antelación -se ha mejorado en eso, pero seguimos a años luz-, allí hay una sede para jugar la Copa, la Supercopa y la Copa de la Liga, y no hay discusión posible sobre ella, allí la FA no interfiere en los asuntos de la Premier y ambas van de la mano en asustos como el racismo, la violencia... y allí se ha cerrado el mercado antes de que empiece el campeonato. Y aquí, mientras, seguimos a los nuestro. Así nos va.