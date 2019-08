Preocupación por el tobillo de Borja Iglesias

Borja Iglesias salió este domingo del Benito Villamarín con muletas. El delantero del Real Betis, que debutaba ante su nueva afición, no tuvo el estreno deseado y no sólo por la derrota in extremis de su equipo, que estuvo prácticamente todo el encuentro jugando con uno menos por la tempranera expulsión de Joel Robles.

Y es que una entrada a escasos minutos para el descanso dejó maltrecha la articulación del delantero, del que Rubi ya avisaba, en la rueda de prensa posterior al encuentro, de que era difícil que pudiese participar en el encuentro ante el Barcelona del próximo fin de semana. "Borja es fuerte, pero tiene el tobillo muy hinchado y será duda para el partido", comentó.

Esta mañana, como todos sus compañeros, el 'Panda' estaba citado a las 10:30 en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para completar la primera sesión de la semana. El jugador ha saltado al césped pero lo ha hecho en chanclas. Ha charlado con algunos compañeros, con los preparadores físico Marcos Álvares y Xavi Gil, así como con el propio Rubi, y después se ha retirado al gimnasio, donde ha sido tratado por los fisios y ha realizado trabajo específico.

Su participación en la segunda jornada es toda una incógnita y va a depender de su evolución en los próximos días.