El Espanyol también quiere a Dabbur

Sorprendía mucho la ausencia de Dabbur en la primera convocatoria de Lopetegui. Sobre todo, porque fue el único fichaje que no viajó a Cornellá -Rony Lopes lo hizo aunque fuera el descarte- y porque supuestamente es el único relevo de De Jong que hay en la plantilla. El técnico del Sevilla F.C., con ello, lanzaba un mensaje muy claro: que no va a contar con el israelí entre sus primeras opciones en esta campaña. Eso abre la vía a la llegada de otro delantero, pero también a la salida del propio ex del Red Bull Salzburgo. Todo un reto para Monchi a apenas 13 días de que se cierre el mercado.

Sin embargo, le habría salido una oferta que le resolvería el segundo de los casos: su salida. Aunque no parece muy satisfactoria por un jugador por el que han pagado este año 15 millones de euros. Según publica el Mundo Deportivo, el Espanyol, que busca un sustituto de urgencia para sustituir a Borja Iglesias, se habría interesado en él. Ambos equipos se enfrentaron el pasado domingo y, de hecho, las conversaciones entre ambas partes han desembocado, a falta de oficialidad, en la cesión de Corchia por una temporada.

En Barcelona aseguran que, aprovechando estas conversaciones, el Espanyol ha preguntado por la situación de Dabbur y si habría la opción de que llegara también mediante una cesión, aunque estas mismas fuentes señalan que la primera respuesta del Sevilla ha sido negativa.