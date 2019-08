Alternativas para el fichaje final

Con la llegada de Álex Moreno cerrado por fin, el Betis centrará sus esfuerzos en la búsqueda de un pivote defensivo que dote al centro del campo heliopolitano de más carácter y presencia. Uno de los nombres que ha sondeado es el de Guido Rodríguez, jugador del América mexicano. Pero no el único. Así, en la planta noble del Benito Villamarín se apurará la ventana estival de transferencias para hacerse con el '5' deseado, por lo que, en estos momentos, se trabaja en varios frentes, esperando la mejor oportunidad de mercado.

Entre los nombres que baraja la dirección deportiva verdiblanca, según desvelan Muchodeporte y Radio Vila-Real, se encuentran dos jugadores de LaLiga. Uno, el madridista Fede Valverde, y otro, el villarrealense Santiago Cáseres, aunque desde Valencia volvían ayer a colocar a Radoja, hoy oficializado por el Levante, en la órbita verdiblanca.

En el caso de Valverde, el interés no es nuevo. De hecho, el Betis ya preguntó por primera vez por él cuando todavía jugaba en Segunda B con el Real Madrid Castilla. Ya en el primer equipo, la pasada temporada, jugó 16 partidos en Primera, con una presencia muy testimonial. Esta temporada tampoco ha entrado en la primera convocatoria de Zidane, y en el Madrid no se descarta su salida si llega finalmente el mediocentro que ha pedido el técnico blanco. A ese movimiento estarán muy pendientes en la Avenida de La Palmera, si bien el uruguayo no es exactamente un pivote, sino más bien un mediocampista creativo, aunque también de briega y con llegada, como ya demostró en el Depor.

Por su parte, Cáseres no termina de entrar en los planes de Javi Calleja, y desde Villarreal apuntan que el Betis habría solicitado, incluso, una cesión al conjunto amarillo, que la pasada temporada desembolsó 10 millones de euros por este joven de 22 años a Vélez Sarsfield. El argentino sí es un '5' más al uso, con buena conducción y cierto criterio, aunque, por encima de todo, es rápido y expeditivo al corte -que le pregunten a Canales, al que lastimó en el tobillo del que aún está renqueante la campaña pasada-. No obstante, quizás los heliopolitanos busquen a alguien más corpulento para blindar la única demarcación sin dos efectivos.

Según ha podido saber ESTADIO, Haro y Catalán esperarán a la próxima semana para recalcular la partida presupuestaria restante para acometer el último movimiento del mercado estival. Hay fondos en caja; no es ése el problema. La clave está en el tope salarial, pues LaLiga establece unos límites de inversión/endeudamiento para cada club en función de sus ingresos. El ahorro de fichas que producirán las últimas salidas (deben irse cedidos Francis y Narváez, sin descartar a Loren o Tello, a quien el Krasnodar estudia llevarse vía cláusula de rescisión) y la firma del nuevo contrato de patrocinio de la camiseta aumentará oportunamente el montante, destinado, según el consenso alcanzado por los técnicos, a la contratación de un pivote. Pero, si se van uno o más de arriba, puede que fichar otro atacante urja más.