10 conclusiones sobre el Sevilla de la jornada 2

El Sevilla FC, tras sumar seis puntos de seis, ha despertado este sábado como líder de Primera división y, pese a que sobre todo se pueden sacar conclusiones positivas, hay muchos aspectos que analizar. A continuación profundizamos en 10 importantes:

1. Primer objetivo, cumplido. La revolución ideada por Monchi obligaba al de San Fernando a fichar cuanto antes una decena de jugadores para que Lopetegui pudiese formar a tiempo un equipo base que tuviese interiorizados los conceptos y la filosofía del técnico vasco. El Sevilla ha dado la sensación de ser, ya desde jornada inaugural, un equipo, por lo que el primer objetivo está cumplido.

2. El 'cooling break' desvirtúa el fútbol. Benefició al Granada en la primera parte, cuando el Sevilla era superior, y ayudó mucho a los nervionenses en la segunda, cuando los nazaríes más achuchaban. La pausa para hidratarse perjudica siempre al que mejor está jugando, porque le corta el ritmo y permite al técnico rival corregir mucho. La intención es loable, pero alterar el juego resulta torpe.

3. Un equipo compacto. Cero disparos a entre los tres palos recibió este viernes y únicamente dos ante el Espanyol. La defensa ha mejorado notablemente y, más que a las ausencias de Kjaer, Sergi Gómez o Gnagnon, se debe a que este Sevilla muerde tras la pérdida de balón. Ocampos y Nolito, por ejemplo, recuperaron hasta cinco balones cada uno. Varios, en su propio campo. Después falta, eso sí, continuidad con balón.

4. Un buen vestuario. Tan importante como los conceptos es tener un grupo unido, en el que se mire antes por los otros que por uno mismo. Eso se intuye fácilmente sobre el campo, donde los nervionenses se prestan constantemente ayudas, pero quedó claro tras acabar el partido. Jordán dijo que hubiese preferido que su gol lo marcara De Jong y Ocampos desveló que, aún con el pie vendado, hizo un esfuerzo por estar con los suyos.

5. Diego Carlos es un bicho. Fuerte, rápido, con dominio aéreo, desplazamiento en largo... El brasileño ha llegado para aportar altura, vigor y valentía a un equipo delgaducho, bajito y apocado que no hace mucho se dejó pisotear por el Leganés en el Sánchez-Pizjuán. El fútbol es un deporte de contacto y ahora, con Diego Carlos, Jordán, Ocampos o De Jong, ya no le quitarán más el bocadillo en el recreo.

6. Jordán, el fichaje. Fue el jugador que marcó el único gol del partido, el que más pases dio (59/70), el que más ocasiones creó -junto a Banega y Soldado- (2), el que más centros realizó (4), el que mayor porcentaje de regates completó (100%, 3 de 3) y el sevillista que más balones recuperó (10). A ello hay que sumarle un despliegue enorme y precisión a balón parado.

7. Ocampos, casta y coraje. Tenga días más o menos acertados, el ex de River Plate nunca va a defraudar, porque lo deja todo sobre el campo. Y de verdad, no con carreritas demagogas de esas antes vistas por Nervión. Cuatro de los cinco balones que recuperó fueron en campo propio, lo que da buena muestra de que no escatima en esfuerzos. Con Emery, igual hasta acabaría jugando de lateral.

8. Nolito, sí. Pasa cada día un examen y, pese a que muchos le niegan esta nueva oportunidad, el sanluqueño está demostrando que puede ser muy válido. Interpreta bien las subidas de los laterales, facilitándoles la llegada hasta la línea de fondo, y también sabe beneficiarse del trabajo de espaldas que realiza De Jong. En Los Cármenes no estuvo certero en el disparo, aunque el mal estado del césped le jugó, como a otros, malas pasadas.

9. Falta otro punta. De Jong hace un trabajo invisible que pocos aprecian, como desgastar, fijar centrales o permitir que el equipo salga mediante un patadón cuando no consigue hacerlo tocando (ganó él solo un tercio de los duelos aéreos del Sevilla en Granada, 10 de 30), pero habrá partidos o contextos en los que será necesario un '9' potente y veloz, más vertical, que vaya a la espalda de los defensas, y ahora mismo no lo tiene.

10. Y falta un mundo. Está muy bien empezar ganando, desde luego, y más si es fuera de casa, que al Sevilla generalmente se le atraganta, pero conviene no lanzar las campanas al vuelo, que con Berizzo y Machín también era todo al principio 'jiji, jaja'. Lo bueno, en este Sevilla, es que tanto el entrenador como los jugadores reconocen que les queda mucho por mejorar, que hay algunos interesantes que aún no han participado (Munir, Rony, Bryan...) y que faltan otros por llegar.