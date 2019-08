El Sevilla tuvo un espía en el Benfica-Oporto (0-2)

Una de las primeras cosas que hizo Monchi cuando regresó al Sevilla FC fue la de evaluar el estado de la secretaría técnica: cómo había quedado estructurada durante su ausencia, cuál era el método de trabajo o cuántos partidos y jugadores se habían visto. Rápidamente, introdujo cambios de personal y rutinas, sacando unos cuantos billetes de avión, para poner el club al día.



El de San Fernando manda a 'scouts' a ver partidos a discreción durante la primera parte de la temporada, para ya después, cuando se van a acercando los mercados, espiar 'in situ' a objetivos (jugadores) concretos.



Estando abierto el estival aún, resulta difícil discernir qué misión tenía el ojeador del Sevilla FC que se encotnraba este sábado en Da Luz para recabar informes sobre el Benfica-Oporto (0-2), pero no hay que obviar que a Monchi aún le quedan algunos fichajes por cerrar antes del 2 de septiembre: al menos, portero, central y delantero.



Inter de Milán, Chelsea FC, Everton FC, Leicester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus, FC Barcelona, Real Massamá, Rio Ave FC, Bayern Munich, Real Betis, RB Leipzig, AC Milan, Sheffield Wednesday y Sporting de Braga también contaron con técnicos en las gradas del estadio lisboeta.



