Resumen de la jornada 1 en Tercera división

Coria 4-0 Rota: No solo golea sino que convence

Espectacular comienzo de temporada 2019/2020 para el Coria que goleó por 4-0 al Rota. Victoria merecida con un juego ofensivo vistoso y efectivo al que se le sumó una zaga portentosa que no permitió ninguna alegría del cuadro visitante.

Pronto plasmó el equipo coriano su superioridad sobre el césped del estadio Guadalquivir con avisos de Juanito, Pablo y David Feito. Las ofensivas ribereñas se basaron en pases a la espalda de la defensa roteña y en atacar los espacios. Fruto de ello llegó el 1-0. Corría el minuto 16 cuando Pablo aprovechó un pase en profundidad para buscar el esférico dentro del área rival, Manu López, portero visitante, salió para tapar, pero llegó tarde, derribando al ariete amarillo en dicha acción. El árbitro no dudó y pitó penalti. Juanito no desaprovechó la ocasión y anotó con un golpeo seco.

Posteriormente, llegó uno de los pocos acercamientos del Rota, con una falta lateral que Lebrón cabeceó a las manos de Isco Suárez. Fue un espejismo porque el dominio coriano era máximo. Así llegó el 2-0. Jugada combinativa en la que Juanito filtró hacía Joselito, que se internó dentro del área encarando solo al cancerbero rival. No se puso nervioso el joven, que debutaba ayer, que con mucho temple y madurez cedió a su compañero Pablo que a puerta vacía anotó.

Tras el paso por vestuarios, siguió el monólogo coriano, que sólo se vio alterado por un centro roteño que se envenenó y peinó el larguero de la portería de Isco Suárez. Debido a ese dominio, el tercero no tardó en llegar. En el 62', presión efectiva en terreno de juego rival de la escuadra dirigida por Cachola que forzó el error de Manu López en la salida de balón, Rafa Toro recuperó y Juanito, que justo antes vio como un rival le quitó su segundo gol bajo el larguero, materializó el 3-0 con un gran tiro cruzado.

El último tanto llegó siete minutos después cuando Pablo le ganó un balón al espacio a uno de los centrales rivales, pase largo de Tore, se internó y cedió a Rafa Toro que no perdonó. Así, el Coria redondeó un inicio más que ilusionante.

FICHA TÉCNICA:

Coria: Isco (2), Alvi (2), David Feito (2), Álex Serrano (2), Tore (2), Rojas (3), Rafa Toro (2), Joselito (3) (Diego Romero 64') (1), Pablo (3) (Gómez 71') (2), Juanito (3) (Dani Romero 79') (1) y Jesús Vega (2).

Rota: Manu López (1), Iván (1), Parada (1), Heredia (1), Orihuela (1) (Rueda 60') (1), Luis Lara (1), Manu Lebrón (1) (Ramón 60') (1), Dani Hedrera (1), Parra (1), Adri (1) (Gasca 51') (1) y Ceballos (1).

Árbitro: Sánchez Carrera (Cordobés). Amonestó a los locales Alvi, Rojas, Joselito y Diego Romero; y a los visitantes Manu López, Adri, Lebrón, Ramón, Parada, Parra y Gasca.

Goles: 1-0 (16') Juanito, de penalti; 2-0 (40') Pablo; 3-0 (62') Juanito; 4-0 (69') Rafa Toro.

Incidencias: 600 espectadores.

Conil 0-2 Gerena: Rentabiliza sus oportunidades

No diremos que los milagros existen, pero sí es cierto que lo del Gerena ayer en Conil tuvo un mérito enorme, puesto que ganó por 0-2 gracias a dos anotaciones, de Palacios y Miguel, cuando el encuentro iba encaminado a la igualada a cero.

Se reunieron a comienzos de la semana pasada cuando se desbloqueó la situación administrativa de la entidad, Diego Román asumió el mando en el banquillo y los entrenamientos comenzaron con lo puesto, con trece futbolistas solamente. Y así viajaron a Conil para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2019/2020. El Conil dominó, sobre todo en los primeros 30 minutos, donde Cornejo dispuso de las mejores ocasiones, pero se encontró con Fermín, que se vistió de superéroe para evitar el gol.

Así, con ese monólogo transcurrió el choque sin que el Conil acertara, lo que comenzó a frustarlo. Cuando el duelo, llegaba al final (87'), Palacios culminó un excelente contragolpe para hacer el 0-1 para el Gerena, y ya en el descuento, con el portero conileño arriba en un córner, Miguel puso la sentencia anotando el 0-2 definitivo.

FICHA TÉCNICA:

Conil: Fran (1), Mario Sánchez (1), Molina (1) (Alba 71') (1), Paul (1), Rubén Diaz (1) (Ureba 67') (1), Manzano (1), Manu Heredia (1) (Padilla 83') (1), Fran Rodriguez (1), Cornejo (2), Mejías (1) y Cuenca (1).

Gerena: Fermín (3), Santos (2) (Vaca 89') (s.c.), Juanito (2), Maristany (2), Victor (2), Miguel (2), David (2), Vicente (2), Diego (2) (Samuel Martinez 68') (2), Iván (2) y Palacios (2).

Árbitro: Ahmed Amgait (Ceutí). Amonestó a los locales Mejías y Molina; y a los visitantes Diego, Santos y Fermín.

Bazán Muñoz (Gaditano). Amonestó a los locales Juanca, Orihuela y Juanma; y a los visitantes Cachana, Núñez y Titi.0-1 (13') Marrufo; 1-1 (25') Giráldez; 2-1 (44') Giráldez.

Xerez DFC 5-0 Antoniano: No puede contener a uno de los candidatos

La Lebrijana se impuso por la mínima (2-1) al Utrera en un encuentro muy igualado y que decidió la inspiración del Giráldez, el cual fue el autor de las dos anotaciones albicelestes.

Aún así, no empezó bien el choque para la escuadra que dirige Pepe Bermúdez, porque el bloque que entrena Jesús Galván demostró por qué durante el curso pasado fue uno de los dominadores de la competición. Marrufo, con un excelente lanzamiento de falta, batió a Iván López, portero de los lebrijanos, que poco pudo hacer ya que el esférico entró por la escuadra. Corría el minuto 13.

Aun así, poco le duró la alegría a los blanquirrojos, puesto que la Balona se recompuso rápidamente e igualó la balanza en el 25'. Giráldez, el astuto delantero, que aprovechó un rechace en un córner para anotar el 1-1. La reacción local no quedó ahí, puesto que en el minuto 33, la Lebrijana mandó un disparo al lado. Tanto lo intentó el cuadro del Bajo Guadalquivir, que justo antes del descanso, Girádez, de nuevo, marcó el 2-1.

Tras el regreso de vestuarios, el Utrera lo intentó, Jesús Galván introdujo cambios para darle la vuelta o, al menos, igualar el marcador, pero todos los intentos fueron baldíos, puesto que la Lebrijana se mantuvo ordenada, consiguiendo el triunfo.



FICHA TÉCNICA:

Xerez DFC: Camacho (3), Marcelo (3), Fran Ávila (3), Edet (3), Jesús López (3), Álex Colorado (3), Astray (3) (Adri Rodríguez 70') (1), Sergio Narváez (3), Zafra (3) (Jacobo 74') (1), Bello (3) (Pepe 81') (1) y Amin (3).

Antoniano: Álex (1), Zequi (1), Mario (1), Kevin (1), Alberto (1), Juanfran (1), Brando (1) (Chuli 79') (1), Juanjo (1), Domingo (1) (Cama 67') (1), Adri (1) (Luigi 56') (1) y Ranchero (1).

Árbitro: Quintero González (Huelva). Amonestó a los visitantes Juanfran, Mario, Alberto, Juanjo y Luigi.

Goles: 1-0 (32') Bello, de penalti; 2-0 (52') Álex Colorado; 3-0 (67') Zafra; 4-0 (78') Jacobo; 5-0 (92') Álex Colorado.

Betis Deportivo 3-2 San Roque de Lepe: Raúl rescata al filial en el 95'

Si no le quedó claro el curso pasado, pronto le han dicho al Betis Deportivo de qué va la Tercera división: no hay grandes nombres ni diferencias abismales entre equipos, pero cualquiera te puede amargar la jornada. Y eso estuvo a punto de hacer ayer en Los Bermejales el San Roque de Lepe, una escuadra que, a base de oficio y de saber aprovechar la falta de acierto rival, casi logró llevarse un punto. Si no lo hizo fue por culpa de Raúl García, un delantero llamado a hacer cosas importantes en el mundo del fútbol y que en Heliópolis deberían tener ya bien amarrado. Su 'hat-trick' dio al filial sus primeros puntos y demostró que lo de verano no fue casualidad. Porque el accitano fue el máximo goleador del primer equipo en pretemporada.

El periodo inicial no tuvo un dominador muy claro. Más el Betis Deportivo,si acaso, que demostró poseer más argumentos que los leperos para hacer gol. Rodri, Robert, Baena, Ismael y Raúl comandaron a los de Manel Ruano, que se estrenó como técnico bético en partido oficial. Los albinegros, por su parte, tuvieron en el sevillano Reina a su mejor hombre, y cerca estuvo del gol. Pero quien lo puso primero fue el conjunto verdiblanco y por partida doble antes del descanso: en el 36', al mandar a las redes Raúl una pelota rechazada por David a disparo de Robert; y, en el 40', al meter el propio '9' la punta de la bota para superar al meta onubense tras recibir por alto y controlar como puede un balón ante el acoso de los defensas: 2-0 y para vestuarios. Pintaba bien el asunto.

Pero, lo dicho, la Tercera es cosa de 'perros viejos'. Entiéndase bien la expresión para comprender que el San Roque no llegó a descomponerse en ningún momento, pese a que los locales atacaban, faltos de 'punch' eso sí, lo que le valió para meterse en el partido en el 63' con una jugada aislada que culminó Mauri con un derechazo cruzado.

Lógicamente, esto no sentó bien al Betis Deportivo, que vio en el 80' cómo un ex bético hacía el 2-2: Fernandito, la campaña anterior en el División de Honor Juvenil verdiblanco, protagonizó una buena acción individual que concretó con un fuerte chut ante el que pudo hacer más Fernando, ayer titular por un efecto dominó.

A partir de aquí, balón para el Betis Deportivo, diez jugadores del San Roque defendiendo y muchos parones por indisposiciones físicas de los visitantes, amén de por los cambios de uno y otro bandos. Un panorama que rompió en el 95' pasado Raúl García (quién si no) con un gran giro de cuello y un soberbio cabezazo dentro del área tras centro cerrado de Meléndez. No hubo tiempo para más, pero sí para saborear una victoria que debe abrir los ojos a más de uno: subir no será fácil, pero sí menos difícil con Raúl.

FICHA TÉCNICA:

Betis Deportivo: Fernando (1), Iván Navarro (2), Julio Alonso (2), Edgar (2), Xiker (2), Ismael (2) (Mizzian 86') (1), Baena (2), Rodri (2), Raúl García (3), Robert (2) (Meléndez 75') (2) y Juan Moreno (1) (Altamirano 62') (1).

San Roque de Lepe: David Robador (2), Leo Maloku (1), Azael (1), Lucas Correa (1), Beke (1), Javi Mérida (2), Manu Torres (1) (Fernandito 60') (2), David López (1), Mauri (2), Miguel Reina (2) (Miguelito 56') (1) y Carrascosa (1) (T.J. 78') (1).

Árbitro: Muñoz González (cordobés). Amarillas a los locales Julio Alonso, Ismael y Altamirano; y a los visitantes Miguel Reina, Lucas Correa, David Robador, Javi Mérida, Beke, Leo Maloku y Puncho (en el banquillo).

Goles: 1-0 (36') Raúl García; 2-0 (40') Raúl García; 2-1 (63') Mauri; 2-2 (81') Fernandito; 3-2 (95') Raúl García.

Incidencias: 800 personas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.

Sevilla 'C' 0-0 Pozoblanco: Las persianas, bajadas

La Virgen de Luna se apareció ayer a los de Javier de la Torre, pues resulta increíble los goles que fallaron los jugadores de un Sevilla C que perdió dos puntos al no tener puntería en los metros finales. Hasta el 22' todo transcurría con la normalidad propia de estas fechas, pero, a partir de entonces, se pudo ver algo de peligro en las dos porterías, especialmente la visitante: Vacas y Juan Andrés tuvieron varias llegadas, mientras que David García y Adriano pusieron a prueba los reflejos de Adrián.

En la reanudación, Valentín y Santa Cruz avisaron, pero la recta final fue de neto color blanquirrojo: Gonzalo, Juan Andrés e Isaac desperdiciaron claras ocasiones. A la postre, tras un gol anulado, Mahamadu y Juan Andrés tuvieron el 1-0.

FICHA TÉCNICA

Sevilla C: Adrián (2), Raúl (2), David (2), Carmona (2), Carlos (2), Kike Ríos (2), Juan Andrés (1), Christian (2) (Cristóbal 68') (1), Juanma (2) (Isaac 64') (1), Vacas (1) y Francis (2) (Mahamadu 79') (1).

Pozoblanco: Gonzalo (2), Medina (2), Fran (2), Ángel García (2), Iván Sánchez (2), Valentín (2) (David Reyes 90') (s.c.), David García (2), Juanje (2), Adriano (2) (Antonio Lucena 79') (1), Santa Cruz (2) e Ito (2) (Zara 84') (1).

Árbitro: Alberto Vaca Nuñez (gaditano). Amonestó al local Juan Andrés, así como a los visitantes Medina y Ángel García (más el segundo técnico).

Incidencias: 200 personas en el campo 4 de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.