El pleno trae buenos recuerdos a Fekir

Solamente seis futbolistas de la plantilla verdiblanca (los cuatro zagueros, William Carvalho y él) han disputado todos los minutos oficiales en este arranque de curso. Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza, el luso-angoleño y Fekir son, por ahora, los intocables para Rubi, quien, seguramente, habría otorgado idéntico estatus a Joel (de no haber sido expulsado contra el Valladolid) y Borja Iglesias (si no se hubiera lesionado en el debut).

Y, en el caso del francés de origen argelino, este pleno de minutos le trae muy buenos recuerdos. Tanto es así que la única campaña en la que no descansó en las dos jornadas iniciales (la 17/18) ha sido, de largo, la mejor de su carrera. O, al menos, la más prolífica, pues el atacante nacido en Lyon firmó 23 goles y ocho asistencias en 40 compromisos. Entonces, su aportación no se redujo al 180 de 180, sino que disputó completos las primeras nueve fechas de la Ligue 1, logrando siete dianas y tres pases de gol (eran ya 11+3 en la jornada 12).

El caso es que, exceptuando la desgraciada 15/16 (462', repartidos en nueve choques, en los que anotó cuatro tantos y dio una asistencia), cuando estuvo siete meses en el dique seco por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha durante un Portugal-Francia, la continuidad es el hábitat natural de Fekir, que dio el salto al primer equipo del Olympique Lyonnais en la 13/14 (649 minutos en total, con un gol y tres pases decisivos en 17 duelos).

Incluso con esos dos ejercicios irregulares, su promedio de minutos en el país vecino fue de 2.277 por temporada, que suben a 3.138 con galones y sin accidentes físicos.

En realidad, el '8' bético calló bocas antes y después de frustrarse su millonario traspaso al Liverpool -se hablaba de 80 millones de coste y de que le 'cortaron' por las dudas que generaba su rodilla operada, cuando fue su antiguo agente quien frustró la operación por su desmedida especulación-, y antes y después de su paso por el quirófano. Porque su primer curso con los 'grandes' del Lyon de pleno derecho, el 14/15, lo acabó con 15 goles y 13 asistencias en 39 encuentros. En la 16/17, cuando dicen que cambió radicalmente su forma de jugar para evitar una presión excesiva sobre la citada articulación, hizo 14 'chicharros' y regaló 12 en 49 citas oficiales. Y antes de recalar en Heliópolis, 12+9 en 39 partidos, lo que no está nada (pero que nada) mal para alguien que no es un delantero.

Su estreno con el escudo de las trece barras, por tanto, no puede significar un augurio más positivo. Rubi, consciente de su calidad, su desequilibrio entre líneas y el respeto que infunde en los contrarios, lo dejó en el cambio pese a quedarse pronto con diez frente al Valladolid en la primera jornada.

Fekir demostró su mejoría física, trazando varias aventuras en solitario a la contra y dibujando regates imposibles entre la nutrida zaga pucelana. Lo intentó a balón parado, una de sus virtudes que quedan por explotar, aunque logró marcar en el Camp Nou, recibiendo un gran pase interior de Loren que completó con un control orientado en carrera con su pierna derecha y una definición de primeras con la zurda, pegada al poste y lejos del alcance de ter Stegen. Luego, la apisonadora culé oscureció su rendimiento, como el de todo el equipo. Con todo, Nabil no ha venido a pasearse. Es fijo, como cabría esperar, y está respondiendo.

Sueña con volver a ser 'bleu'

Tras apenas un partido con la sub 21, Didier Deschamps hizo debutar a Nabil Fekir con la absoluta de Francia el 26 de marzo de 2015 en un amistoso frente a Brasil en París que acabaron apuntándose los 'canarinhos' por 1-3. El atacante de Lyon, una vez recuperado de su importante lesión de rodilla entre 2015 y 2016, fue, después, un relevo habitual en el equipo que se proclamaría campeón del Mundo en 2018, aunque, desde entonces, acumula tan sólo 39 minutos con 'les Bleus'.

Ahora, la lesión de Mbappé y su buen rendimiento con el Betis aumentan sus opciones de volver a una convocatoria, lo que no ocurre desde marzo, cuando disputó nueve minutos contra Moldavia y se quedó en el banquillo frente a Islandia, encuentros ambos clasificatorios para la Eurocopa (plurinacional) de 2020. Pasado mañana, el seleccionador galo dará la lista para los duelos oficiales ante Albania (el 7 de septiembre) y Andorra (el 10-S). Una ilusión que todavía mantiene viva Fekir.