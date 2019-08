Capdevila: "La oferta más importante fue del Betis"

Campeón de Europa y del Mundo con España, de la Liga lusa con el Benfica, de Copa y Supercopa con el Depor... Joan Capdevila tuvo una carrera gloriosa, vivió los mejores años del SuperDepor, fue el lateral izquierdo de la mejor selección española de la historia y militó en grandes equipos como el propio Depor, el Atlético, el Benfica o el Villarreal, además de su Espanyol, donde se formó. Sin embargo, pocos conocían que estuvo a un paso de jugar con el Betis en el mejor momento de su carrera, cuando en 2007 eligió irse al Villarreal de Pellegrini y, con ello, afianzarse en la 'Roja' justo en el inicio de su dominio mundial.

"Tuve varias ofertas. El más importante fue el Betis, el Levante me mareó también un poco, pero me fui con el Villarreal porque estaban en Europa y competían. Acerté. Conseguí ahí la plenitud futbolística. Si fui al Mundial con 33 años fue gracias al Villarreal, si me hubiera ido al Levante, que ese año bajó a segunda, no lo habría logrado. En Coruña sembré y recogí en Villarreal, donde logramos el mejor puesto de la historia, segundos, y salimos con el autobús como si hubiéramos ganado. Lo que ha hecho Roig es espectacular. Igual que en Coruña, que su realidad era estar en primera, mantenerse, y eso la gente no lo veía porque venía de unos años buenísimos", asegura Capdevila en una entrevista para la revista 'Jot Down'.

El Betis, en aquel momento, intentaba rehacerse tras dos años malos e hizo muchos cambios. Entre otros, necesitaba jugadores de banda izquierda y acabaron llegando Marko Babic y Mark González.