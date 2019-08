Freno económico con Mariano Díaz

Monchi pretende reforzar la delantera en los últimos días de mercado para dotar a Lopetegui de un perfil que le falta una vez que Dabbur no le termina de convencer y se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria. El problema radica en que si no traspasa al israelí, por el que piden por encima de la inversión realizada en enero, afronta esta incorporación con limitaciones financieras que no le permiten asumir una inversión considerable, descartando prácticamente un traspaso por un futbolista de garantías.

Así sucede con uno de los futbolistas que más gustan, porque cumple a la perfección con el perfil buscado: Mariano Díaz. El delantero del Real Madrid estuvo cerca el verano pasado y ahora Monchi ha iniciado conversaciones para ver si fuera posible, pero, según ha podido saber este diario, es una vía difícil, porque el Real Madrid no acepta por ahora una cesión y el Sevilla no llega a lo que exigen ni a la ficha del jugador por el tope salarial.

Sólo la salida de Dabbur o que los madridistas reconsideraran su postura haría viable esta opción.

Evidentemente se manejan otros posibilidades, producto de seguimientos exhaustivos, como ocurre con Luca Waldschmidt, ariete de 23 años del Fribugo alemán, que lleva dos tantos en el arranque de la Bundelisga. También han surgido los nombres de Lucas Alario o incluso del mexicano Chicharito.