Lopetegui: "Los merecimientos no suman puntos"

"En el fútbol los merecimientos no suman puntos y hoy se nos han escapado dos". Así de claro se mostraba un frustrado Julen Lopetegui, que celebraba el amplio dominio de su equipo sobre un rival que debe estar luchando por Europa, pero no el acierto de cara al gol. "No hemos podido rentabilizar muchas cosas buenas. Hemos conseguido minimizar a un equipo muy bueno, de mucha calidad. Ellos han marcado la que han tenido. Un equipo que no concede más que un tiro a portería a un equipo como el Celta yo creo que ha estado sólido", aseguraba el guipuzcoano.

Pese a que el aficionado en general echó en falta el gol, a Lopetegui no parece preocuparle mientras sigan dándose situaciones de remate. "Hemos tenido muchísimas situaciones buenas para poder terminar en gol, no hemos conseguido marcar en la primera parte. El equipo ha hecho un gran esfuerzo y ha dominado de cabo a rabo a un equipo como el Celta", reiteraba antes de hacer una lógica conclusión final: "Al final estamos tristes".

Por último, también valoró el sorteo de la Europa League que ha emparejado al Sevilla con tres rivales, a priori, asequibles. "El APOEL ha tenido contra las cuerdas a un semifinalista de la Champions. En Europa cada partido va a ser una conquista. Pero ahora estamos todavía con el poso de este partido", afirmó el entrenador nervionense.