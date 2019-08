La complicada salida de Sergio Rico

No se puede descartar nada, ya que en las últimas horas de los mercados de fichajes lo que era imposible durante semanas deja de serlo, si bien todo apunta a que Sergio Rico (25) se va a quedar en en Sevilla FC esta temporada como segundo portero.



Hace tiempo que una parte importante de la afición blanquirroja le hizo la cruz y la situación ya parece irreconducible, pero no es algo que haya empujado al canterano a querer cambiar de aires.



Rico nunca ha llegado a ser un descarte, aunque la idea del club era que se buscase un nuevo acomodo, a ser posible. Pero no lo ha sido. Al menos, hasta ahora. Y es que ningún club se ha mostrado dispuesto a asumir su ficha, la cual se elevó hasta los dos millones de euros netos, tras ser negociada con sus anteriores agentes.



La misma, eso sí, sería asumible por el París Saint-Germain, club que, según As, ha preguntado por sus servicios, con la idea de que haga la función de suplente de Keylor Navas.



Quizás los galos han visto esta estadística que destaca @OptaJose en su cuenta de Twitter y que muestra que el canterano nervionense ha hecho unas cuantas de paradas:





448 - Desde que debutó en Primera División (septiembre 2014), solo @D_DeGea ha realizado más paradas (489) que @sergiorico25 (448) entre los porteros españoles en las cinco grandes ligas europeas. Búsqueda pic.twitter.com/fAKnXTwMDP — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2019

De salir a último hora, no obstante, Monchi se vería en el apuro de tener que fichar un portero nuevo en unas horas, por lo queen ese sentido.