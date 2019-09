Esperando al '5' hasta el último momento

El Betis de Rubi tiene gol, mucho gol. Tres lleva Loren Morón; dos suma ya Nabil Fekir; Borja Iglesias avisó en su reaparición, con un tiro a la escuadra, que no va a tardar mucho en celebrar su estreno como verdiblanco; y están Canales, Juanmi, Joaquín, Tello... La pegada no parece un problema y no faltan efectivos en defensa, con cuatro centrales de alto nivel como Mandi, Bartra, Sidnei y Feddal.

Así pues, el gran reto del entrenador está en lograr el equilibrio... y el club trabajará hasta el último minuto de este mercado estival de fichajes para intentar ayudarle a conseguir que el equipo no se parta y sea sólido. Por todo ello, las tareas en estas últimas horas de la ventana de transferencias van destinadas a hacerse con los servicios de un mediocentro; un asunto para el que el área de fútbol heliopolitana maneja una amplia lista con 'opciones A', jóvenes y revalorizables, y otras más accesibles para cubrirse las espaldas en caso de no fructificar los esfuerzos por los preferidos.

En este sentido, por mucho que la prensa gala lo vea imposible y que en el club se muestren públicamente pesimistas, nadie convence tanto como el pivote del PSG Leandro Paredes.

La traba es económica. A día de hoy, tras cerrar por fin la cesión de Juanjo Narváez a Las Palmas, no hay más salidas previstas, salvo otro posible préstamo de Francis Guerrero, sin descartar a un Barragán que el sábado volvió a quedarse fuera de la lista, o de que tenga lugar un cambio de planes a corto plazo con Diego Lainez (otro que tuvo que ver desde la grada el Betis-Leganés).

Con todo, si bien es cierto que la entidad heliopolitana cuenta con un presupuesto reducido para esa última incorporación, de puertas para dentro tienen la certeza de que las cuentas salen; de ahí que estén esperando aún la respuesta definitiva del medio argentino para activar o no otras gestiones paralelas.

El Betis mantiene reservada una partida de unos cinco millones que, calcula, le daría para pagar el sueldo de Paredes y una cifra al PSG por una cesión en la que la idea es que fuera con opción de compra; algo ante lo que los galos -escarmentados del 'caso Gio'- no parecen estar por la labor. Con todo, la última palabra la va a tener el internacional con la Albiceleste, que ya sabe que no habría problema para mantener los 610.000 euros brutos que gana mensualmente en París.

Con él han hablado en los últimos días un directivo bético, además del propio Rubi, de un jugador de la actual plantilla y de otro que ya no está, pero que le ha dado muy buenas referencias del club y la ciudad. Es la reticencia de Paredes a salir del PSG lo que hace que el Betis se muestre negativo al respecto. Claro que también eran nulan las opciones por Lo Celso hace justo un año -el club negociaba ya con Rafinha- y el final de esa historia es bien conocido.

No obstante, la operación es de lo más compleja y por eso el Betis está manejando otras vías. Igual de complicada o más, y por motivos también económicos, está la de otro de los nombres que ocupan los primeros puestos en la lista, el del también argentino Guido Rodríguez, por quien el América de México no acepta menos de los 12 millones de su cláusula.

También cuenta con pasaporte argentino, como Leo Paredes (25) y Guido Rodríguez (25), el mediocentro defensivo del Stuttgart alemán e internacional absoluto Santiago Ascacíbar (22 años).

Otra opción sondeada, de igual perfil y condiciones, es la del rayista Santi Comesaña (22), quien compartiría 'pole position' con Ascacíbar si hubiese que descartar definitivamente una ofensiva por Paredes.

Es decir, no faltan ni esfuerzo ni nombres. La idea es reforzarse con un mediocentro y mejor hacerlo antes de las 23:59 de hoy que en enero; algo que no se descarta si no gusta lo que hay.