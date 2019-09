Chicharito: "Cuando te preguntan si quieres ir al Sevilla no lo dudas"

Las sensaciones al ataque durante el inicio de LaLiga y la falta de confianza demostrada por Lopetegui en Munas Dabbur propiciaron que Monchi se lanzara, finalmente, a reforzar la punta de lanza en el epílogo del mercado, arribando el mexicano Chicharito Hernández el penúltimo día de la ventana de transferencias.

Al día siguiente, reconocimientos médicos y presentación, tomando un vuelo a Nueva York, donde estaba citado por su selección, México, para medirse en Estados Unidos frente al combinado anfitrión y Argentina. Un contexto durante el que el club le realizó un seguimiento de 24 horas que ha visto ahora la luz en los medios oficiales del club, mostrando el jugador sus primeras impresiones sobre su contratación por el Sevilla FC. "Espero no desentonar en todo eso. Se aspira a cosas grandes. Se va a la Europa League a ganarla; la Copa del Rey está ahí abierta y en LaLiga nunca se sabe lo que puede pasar€ Por lo que vine es por la exigencia de este equipo, para sacar lo mejor de mí", dijo el azteca.

Junto a ello, el ex del West Ham explicó cómo se gestó su fichaje: "Monchi fue el que me llamó, hablamos y casi me preguntó que si estaría interesado en ir al Sevilla. Yo creo que cuando te preguntan eso no lo dudas y le dije que, si yo no iba al Sevilla, no iba a salir del West Ham. Fueron negociaciones complicadas hasta las últimas horas, pero al final se consiguió".

También tuvo palabras para su nuevo técnico, Julen Lopetegui, de quien desveló que le ha pedido referencias a excompañeros suyos como "David de Gea, Miguel Layún, Corona o Diego Reyes". "Me han dicho cosas positivas. Que muy bien, es muy trabajador, exigente, pero también a la vez cercano al jugador. Todo muy equilibrado", apostilló el atacante.

Sobre su edad, Chicharito no consideró que sea avanzada, ya que "en el fútbol no importa si tienes 15 años o 35". "Si eres eficiente en el rectángulo de juego ya lo demás da igual. Yo acabo de cumplir los 31 y me siento en plenitud, con la mezcla de toda la experiencia que ya llevo. Ésta es mi décima temporada en Europa y qué mejor que cumplirla en este club. A veces puedes estar preparado y muy bien pero las cosas no salen, es la vida", resaltó el máximo goleador del combinado azteca.

Por último, sobre el dorsal que llevará en el Sánchez-Pizjuán, el '14', señaló que "no hay nada especial con este número". "Mi papá lo llevó en Puebla y quedaron campeones, pero siempre mi número favorito ha sido el '7'", concluyó.



El Chivas se cita con Chicharito

Al igual que ocurra el próximo parón liguero, cuando se mide al Pumas mexicano el 9 de octubre, el 16 de noviembre se medirá al Chivas, aprovechando la siguiente fecha FIFA. En Guadalajara ya están esperando la fecha, habiéndose citado con el sevillista Chicharito Hernández, canterano del Rebaño Sagrado.

Sin embargo, todo ello apunta a que difícilmente será posible, pues Chicharito, si no ocurre nada extraño, estará convocado con México. Cabe la particularidad, además, de que en Guadalajara, este verano, existía también el deseo de repatriar al delantero a casa.