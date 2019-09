Parejo: ´El tiempo pone a cada uno en su sitio´

Dani Parejo, capitán del Valencia, llegó para quedarse a la selección española. Tercera convocatoria consecutiva. Un estilo de juego con personalidad que ha adaptado con rapidez para dejar un sello, fruto de la madurez de sus 30 años. "El tiempo pone a cada uno en su sitio". Una frase que bien se puede adaptar al camino en su club como a la tardía llamada de la Roja.



Tan tarde como merecida. Demandada por todo el mundo del fútbol, como ahora la de Pablo Sarabia, le llegó la absoluta a Parejo, a los 30 años. No fue un premio pasajero a su rendimiento. Ha logrado hacerse hueco en una zona clave en el juego de España, donde se gestiona una herencia complicada de los que fueron leyenda. En una entrevista con EFE aboga por la continuidad del estilo Luis Enrique con Robert Moreno, valora su momento y pide cambios en el fútbol español como el cierre del mercado antes del inicio de la competición.



Pregunta: ¿Cuál es el estado de la selección tras todo lo ocurrido con Luis Enrique?



Respuesta: Estamos un poco tristes nosotros y el mundo del deporte. Este tipo de situaciones son muy complicadas, hay que llevarlo de la mejor manera posible e intentar ganar para dedicárselo al míster.



P: Dentro, ¿como se ha vivido el cambio y qué conlleva?



R: Al final Robert llevaba nueve años con Luis y entiendo que la Federación ve que seguir con él es mantener el mismo estilo, la misma idea en todos los sentidos. Hasta el día de hoy no se nos ha dado nada mal y es bueno dar continuidad al trabajo.



P: Le costó llegar pero se ha asentado en la Roja.



R: Es mi tercera convocatoria consecutiva, estoy contento por estar aquí, por jugar con España, es un orgullo representar a mi país. El trabajo, el sacrificio del día a día te hace cumplir objetivos, ser constante, y al final el tiempo pone a cada uno en su sitio.



P: Será fruto de su momento de madurez pero entró dejando un sello de su estilo.



R: Es mi forma de jugar, de entender el fútbol y así lo intento transmitir. La selección llega para mí en un momento bonito. A nivel personal me siento a gusto en mi club y contento en la selección. Se refleja en el campo. Yo entiendo el fútbol como nuestro y en la selección es sencillo con los compañeros que tengo porque todos jugamos a lo mismo y entendemos el juego de la misma manera. Ahora con 30 años valoras más situaciones, das más importancia a determinadas cosas, a ganar cada pelota y se disfruta de otra forma.



P: En su demarcación, ¿es difícil gestionar la herencia de futbolistas que marcaron una época como Xavi Hernández o Xabi Alonso?



R: Es verdad que son jugadores que han marcado una época, han hecho historia en el mundo del fútbol, pero todo pasa y ahora somos otra generación. No creo que haya que comparar porque son épocas distintas, aunque es cercana es otro tipo de fútbol. Para mí como futbolista y gran amante de este deporte es un orgullo haber jugado contra ellos y haber disfrutado de ellos en la selección. Siempre te fijas en este tipo de futbolistas que rinden a un nivel excelente. Tuvimos la suerte de que son españoles.



P: ¿Tanto ha evolucionado el juego desde que fueron campeones del mundo con ese estilo?



R: Por nuestras condiciones y por las características de jugadores de la selección somos protagonistas, llevamos la iniciativa y queremos tener el balón con posesiones largas, pero no hay que ser tontos, en determinadas situaciones de partidos se debe atacar rápido y ser vertical. Tenemos que intentar manejar todas las situaciones dentro de un partido.



P: Su evolución y asumir liderazgo en los equipos que juega, ¿le llega por la madurez que aporta la edad o por un técnico como Marcelino?



R: Gracias a todo un poco, es verdad que desde que ha llegado el mister he estado muy a gusto, me he encontrado muy bien, llevamos dos años cumpliendo objetivos y en el equipo me siento importante. Me lo hacen ver mis compañeros, el cuerpo técnico y el club y eso ayuda bastante. En la selección es mi tercera convocatoria consecutiva y siempre ayuda tener continuidad por el trabajo que haces en tu equipo. Viniendo más veces acabas afianzándote, conociendo mucho más a tus compañeros y eso en el campo ayuda mucho.



P: ¿Qué aprendió de los momentos malos en el Valencia?



R: Al final en el fútbol, como en la vida, nunca hay cosas sencillas, siempre hay obstáculos y es verdad que he tenido muchos dentro de mi tiempo en el Valencia pero me han servido para dar más importancia a ganar, a valorar cuando las cosas van bien y saber por qué es, que cuando el equipo gana es por algo gracias al trabajo.



P: Se palpa mucha exigencia de Mestalla y el valencianismo.



R: Siempre que hay exigencia es bueno porque al final, no solo el futbolista, cualquier persona en su trabajo cuando no te exigen, inconscientemente te acabas relajando. Cuando juegas en un club top la exigencia siempre es muy alta, los objetivos son grandes, luchamos por cosas bonitas y entiendo que la gente exija en determinadas situaciones, aunque también hay que entendernos a nosotros que jugamos contra once rivales que viven de jugar al fútbol como nosotros y que demuestran que cada día ganar es más difícil.



P: ¿Qué análisis hace del cierre del mercado tras lo vivido con Rodrigo Moreno?



R: El mercado está como está y todos tenemos que asumirlo, ser conscientes de que puede pasar cualquier situación a cualquiera de nosotros hasta que se cierre. Soy partidario de que cuando vaya a iniciar el campeonato de Liga se cerrara el mercado por el bien del fútbol. Al final somos personas y cuenta mucho que estemos centrados. Saber que vas a estar en un equipo antes de la competición es importante.



P: Finalmente Rodrigo no firmó por el Atlético de Madrid y el Valencia sale ganando.



R: Por supuesto, Rodrigo para nosotros es un jugador muy importante, así lo ha demostrado el tiempo que lleva en el Valencia. Es un jugador vital para nosotros y estamos contentos de que siga este año.



P: Regresa la selección, se atisba ya de fondo la Eurocopa y da la sensación de que la afición necesita recuperar la ilusión.



R: Es verdad que más ilusión que tenemos nosotros y que debe tener un país como España que el verano que viene jugamos una Eurocopa es motivo suficiente para estar metidos con la selección. Ahora tenemos un partido muy complicado en Rumanía y luego jugamos ante Islas Feroe, si conseguimos el objetivo de los seis puntos estaremos cerca de estar clasificados. Aun así no tenemos que ser conformistas, iremos partido a partido a intentar ganar siempre.



