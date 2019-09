El Betis lo intentó con Emre Can

El turco-alemán Emre Can ha dejado de sonreír en la Juventus, donde no cuenta para Sarri.

El vicepresidente José Miguel López Catalán ha confesado recientemente que el Betis estuvo atento al mercado hasta última hora, por si aparecía esa oportunidad de mercado que finalmente no resultó: "Hasta el día 2 a las 23:59 estuvimos atentos a las posibilidades que había, aunque veíamos la plantilla prácticamente cerrada desde la llegada de Álex Moreno, con dos jugadores por posición. Era la plantilla que queríamos pero nunca puedes dejar de trabajar y esperar oportunidades de mercado del último día".

Y ese 'mirlo blanco' bien pudo ser el internacional alemán, de origen turco, Emre Can; pivote que no entra en los planes de Sarri para su Juventus, habiéndolo dejado, incluso, fuera de la lista de la Champions nada más cerrarse la ventana de transferencias.

"Ayer me llamó el entrenador y me dijo en menos de un minuto que no estaba en la plantilla. Estoy sorprendido y enfadado", ha explicado el mediocentro ofensivo, muy enfadado, al respecto.

El Betis, conocedor de la situación, solicitó a la Juventus la cesión con opción de compra del centrocampista, de 25 años, tal y como informó Radio Marca. Y es que Can, según la citada fuente, prefirió quedarse en la Juve a pesar de saber que contaba poco en los planes del entrenador.

Con la soga al cuello en lo que al límite salarial de LaLiga se refiere, los rectores verdiblancos disponían de un presupuesto muy apretado para acudir al mercado en el tramo final, disponiendo aproximadamente de unos cinco millones de euros (al poder pedir una ligera ampliación excepcional) con la que buscar una cesión con opción de compra. Lemina, Ascacíbar o Santi Comesaña fueron otros de los tanteados sobre la bocina.

Can, ahora, tendrá que esperar hasta enero, cuando podría estar de nuevo sobre la mesa del Betis.