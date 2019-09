Ocampos: "Esto es un gran salto en mi carrera"

Una lesión de tobillo ha frenado su fulgurante comienzo y le ha impedido acudir a la llamada de su selección. Un pequeño contratiempo dentro de la felicidad que invade a Lucas Ocampos, quien no se lo pensó dos veces cuando recibió la llamada de Monchi.

"Me puse en contacto con él casi a finales de junio y se resolvió todo muy rápido. Sólo me quedaba un año de contrato en el Marsella y fue la mejor decisión en ese momento. Estoy más que feliz acá, ya casi adaptado al 100% y disfrutando de lo que es el club, la ciudad y muy contento", ha declarado el argentino en una entrevista con Goal, donde ahondó en el por qué de su decisión de fichar por el Sevilla: "Creo que tiene un proyecto muy bueno. Es un club con mucha historia en competiciones europeas. Cuando apenas supe el interés del Sevilla, lo hablé con algunos amigos y ex compañeros que han jugado aquí y me dieron las mejores recomendaciones. Creo que es un club en el que, si hago las cosas bien, me va a dar mucha experiencia y también un gran salto en mi carrera".

Además, el extremo cree que sus cualidades se adaptan perfectamente a LaLiga, percibiendo diferencias con respecto a la Ligue 1. "Estoy viendo un fútbol muy técnico. Los equipos, sea el primero o el último, intentan jugar a la pelota y la verdad es que me está gustando muchísimo. Me estoy adaptando a cosas que veo cada partido pero las sensaciones para mí son buenísimas".

A nivel colectivo, por su parte, el de Quilmes ve mimbres en la plantilla para firmar un gran curso. "Llegamos muchos jóvenes pero también hay jugadores de experiencia que llevan muy bien el grupo. La pretemporada nos sirvió muchísimo para conocernos, para entrar en confianza. Creo que se armó un lindo grupo que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, intentar ganar algo esta temporada pero, sobre todas las cosas, ganar partido a partido", explicó, al tiempo que admitió ser consciente de la vitola de favorito con la que los nervionenses siempre acuden a la Europa League: "La verdad que no es un peso, pero sabes que es una competición donde el Sevilla es totalmente reconocido. Obviamente tenemos muchísimas ganas de hacer las cosas bien y si la podemos ganar es el objetivo de todos".

"Mi meta es ser regular, intentar jugar lo máximo posible, darle alegría a la afición, que el equipo se consolide bien y lo que uno sueña es ganar un título para esta institución", añadió el ex del Marsella, que también elogió a Lopetegui: "Es un técnico que tiene las cosas muy claras, sabe a lo que quiere jugar tanto en defensa como en ataque. Estoy muy contento con la forma en la que confía en mí e intento no defraudarle".



Navas le "sorprendió"

Pero si alguien ha sorprendido a Ocampos es Jesús Navas, toda una referencia para los nuevos: "Me sorprendió muchísimo. Todos conocemos el palmarés de Jesús y lo que significa para esta institución. Recuerdo verlo en Mundiales y tenerlo de compañero es algo muy lindo. La verdad es que esperaba otra imagen de él, que fuese más cerrado, no arrogante, pero sí más serio, y desde el primer momento me hizo sentir como si llevara en el club desde hace diez años, tanto a mí como a todos los nuevos. Siempre está en comunicación con los demás, haciendo bromas e intentando que nos sintamos a gusto".



El Mónaco se ha llevado 4,5 kilos de su traspaso

En una situación complicada, la única venta del Marsella en este pasado verano ha sido la de Lucas Ocampos, pero según desvela L'Équipe, el Mónaco se llevará 4,5 millones de su traspaso, al guardarse un porcentaje cuando lo traspasó al OM en 2005 por 7,5 kilos. El Sevilla, por su parte, ha abonado 15 millones, con pluses por objetivos incluidos.