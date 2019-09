El valor añadido del mediático Chicharito

La falta de confianza demostrada por Lopetegui para su 4-3-3 en Dabbur, al que ha dejado fuera de las convocatorias en los tres primeros partidos oficiales del Sevilla FC 19/20, y un inicio de temporada en el que, pese a sumar siete de los nueve puntos posibles, las sensaciones han sido que quizá era conveniente reforzar la punta de lanza, han deparado la contratación del internacional mexicano Javier 'Chicharito' Hernández por los de Nervión.

Un movimiento que en el epílogo de la ventana de transferencias ha pillado por sorpresa a propios y ajenos y que, más allá de su rendimiento deportivo, puede aportar también un alto valor añadido en lo que a marketing y ventas se refiere. Así, al menos, lo entienden desde Nervión y Norteamérica, donde el máximo goleador de la selección azteca es un verdadero referente internacional.

Y es que Chicharito, con una consagrada carrera en Europa, es considerado a todas luces como un fichaje mediático. Una figura de la que, más allá del clásico negocio de venta de camisetas, servirá para ayudar a expandir la marca Sevilla FC lejos de las fronteras nacionales, abriendo una nueva línea de negocio en base a los cinco grandes bloques que configuran hoy día la política de expansión internacional blanquirroja: Audiencias de Televisión, Medios de comunicación y redes sociales, Activos, Retail y Marca.

Audiencias de televisión

De entrada, el delantero supone una carta de presentación envidiable en dos de los cinco mercados clave en los que el Sevilla FC trabaja actualmente a nivel internacional: México, por razones obvias, y Estados Unidos, al estimarse que residen allí unos 26 millones de habitantes de origen azteca. En total, una audiencia potencial de unos 190 millones de receptores a los que, ahora, el Sevilla FC (y sus patrocinadores) ofrece un argumento extra para engancharse y, por tanto, una oportunidad de negocio al alza, existiendo una clara potenciación del 'soccer' en Estados Unidos.

Tras la Premier, LaLiga es la segunda competición futbolística más consumida en Norteamérica, tal y como aseguran a ESTADIO Deportivo fuentes de la Conmebol, desde donde confirman que la figura de Chicharito "puede ayudar mucho al Sevilla FC".

Eso sí, tendrá que lidiar con la mala distribución que beIN hace allí de los derechos de LaLiga y con el hecho de que el '14' sevillista, según indican, haya perdido algo de cartel deportivo en los últimos tiempos, al no ser considerado ya el delantero titular de la 'Tri'. Raúl Jiménez e Hirving Lozano son actualmente los futbolistas mexicanos que hacen sombra al goleador histórico de la selección mexicana.

Es Chicharito, por tanto, un filón con el que intentar potenciar los pinchazos de televisión a nivel internacional, negocio que actualmente supone un 17% de la distribución de los derechos de televisión de LaLiga; lo que para el Sevilla FC se traduce en unos 15 millones de euros para las arcas blanquirrojas.

Medios de comunicación

La mancha del Sevilla FC en los medios de comunicación (tradicionales y digitales) es otro de los pilares en los que se sustenta la estrategia de expansión sevillista. Un aspecto que se antoja también clave, al estar copado el mercado nacional por Real Madrid y Barcelona.

El fichaje de Chicharito, por ejemplo, ya ha atraído la atención de un sinfín de medios mexicanos que no sólo tienen presencia en México, sino también en Estados Unidos, siendo los puntos calientes Florida, Los Ángeles y Texas. ¿Y dónde ha estado el Sevilla FC esta pretemporada? En Texas, habiendo jugado un partido en Boston frente al Liverpool, y en Dallas, donde también disputó un amistoso.

Una estrategia que ahora, durante los parones de octubre y noviembre, tendrá continuidad en San José (California), donde los de Nervión se medirán contra equipos mexicanos. Poder contar con Chicharito para ello, por tanto, supone un auténtico "caramelito", tal y como aseveran desde del club a este diario: "No es lo mismo jugarlos con Chicharito que sin él".

Existiendo la posibilidad de que el delantero azteca no pueda estar presente en el de octubre, al ir convocado con México, parece asegurada su presencia en el amistoso de noviembre frente a Chivas (club en el que se formó) al no haber previsto compromisos de la 'Tri' para dicha fecha. Un auténtico "pelotazo" en el que el club ya trabaja, teniendo previsto desplazarse hasta California un destacamento sevillista el próximo martes, momento en el que desean dejar cerrado todos los detalles de la gira, saliendo las entradas a la venta la próxima semana.

en el vestuario sevillista otorga un valor añadido al Sevilla FC en lo que a su mancha en medios internacionales se refiere. Su presentación, sin ir más lejos, le otorgó al club deocho minutos de televisión en una de los canales más importantes de, algo impensable meses atrás.

Y lo mejor, sin tener que haber realizado ningún tipo de esfuerzo en la elaboración del contenido, como viene siendo habitual hasta la fecha. Es decir, una auténtica mina a nivel de marketing y en lo que a darle retorno a los patrocinadores se refiere, como así esperan que se acabe confirmando en Nervión.

Importante, también, es la presencia de una figura como Chicharito en redes sociales, quien, más allá de sus atributos deportivos, es considerado un auténtico 'influencer' por las marcas. Con cinco millones de seguidores en Instagram y otros nueve en Twitter, desde el club no tienen duda de que Chicharito es una figura que engancha, contando también con un elevado número de amigos en Facebook, que para estos aspectos es menos relevante en los grandes mercados, aunque sí en otros países más subdesarrollados.

Un canal de expansión de la marca Sevilla FC que no se restringe exclusivamente al futbolista, sino también a su pareja Sarah Kohan, otra personalidad en el mundo de las redes, con 1,5 millones de seguidores en Instagram y una gran presencia en el mundo del corazón a nivel internacional. Es decir, un mercado 2.0 que tanto Chicharito como su pareja dominan a la hora de explotar su imagen.

El Sevilla ya ha comenzado a experimentarlo en esta última semana, notando en la analítica de sus redes un notable repunte el pasado 2 de septiembre, cuando el mexicano fue presentado como nuevo futbolista nervionense. Sin ir más lejos, duplicó el nivel de nuevos seguidores en Twitter e Instagram con respecto al resto de días de la última semana, viéndose incrementado de forma considerada, también, las interacciones y los likes en Facebook y el resto de perfiles oficiales del Sevilla FC.

Retail

El nivel de incidencia que Chicharito pueda tener en la venta de camisetas del Sevilla FC a nivel internacional está todavía en estudio, una vez que a nivel nacional pueda suponer un negocio prácticamente residual si se compara con el resto de pilares. Y es que la proliferación de las falsificaciones e imitaciones a un bajo coste es una lacra con la que difícilmente pueden luchar los clubes a día de hoy.

Pese a ello, la llegada del ex del West Ham ya ha abierto una nueva puerta en Nervión, donde el club se encarga de la distribución mundial de su indumentaria desde que firmara con Nike, algo que no se hacía anteriormente. Una maniobra que ha abierto mayores posibilidades de expansión al Sevilla FC, que ya no está en manos de las cuentas de negocios de distribuidores ajenos.

Con Chicharito, por tanto, ya se ha abierto una nueva línea de negocio con Nike México, estando prevista también una reunión la próxima semana con la mayor empresa de distribución de camisetas del país azteca, la cual también está asentada en las principales zonas de Estados Unidos con un componente latinoamericano. Es decir, que el '14' sevillista copará en breve los principales escaparates de Norteamérica, estando por ver todavía el nivel de negocio que ello supone.

El fichaje de un futbolista como Chicharito, por tanto, supone mucho más que un refuerzo para la delantera, sumando al rendimiento deportivo que se le presupone otros muchos factores que nada tienen que ver con el gol o con la práctica del fútbol. Aspectos a los que no está ajeno Monchi, aunque la prioridad a día de hoy a la hora de fichar sigue siendo lo deportivo.