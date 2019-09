El mejor 'refuerzo' para la delantera

Se ha ocupado la nueva comisión deportiva verdiblanca de reforzar la vanguardia este verano, después de que fuera una de las líneas que más carencias evidenció la temporada pasada, en la que se echó de menos una mayor pegada. Y por ello, han arribado al Benito Villamarín Juanmi y, especialmente, Borja Iglesias, principal referente ofensivo para la delantera verdiblanca de Rubi.

Una falta de pegada, quizá potenciada por la idea de juego de Quique Setién como entrenador verdiblanco, que acusaron futbolistas como Tonny Sanabria, quien acabó saliendo en enero sin que ningún '9' puro lo sustituyera (vino Jesé), Sergio León, quien se ha marchado al Levante este verano, y Loren Morón, quien tras dar el salto al primer equipo como un tiró el enero anterior, vio atenuado su olfato goleador en la 18/19, consiguiendo sólo seis goles a lo largo de toda LaLiga (junto a otros dos en Copa del Rey).

Unos tristes registros si se comparan con sus siete dianas conseguidas en la 17/18, después de que debutara (firmando un doblete) con el primer plantel verdiblanco el 3 de febrero de 2018, completando como miembro de la primera plantilla la segunda mitad del curso.

Así lo recordaba el propio José Juan Romero, ex entrenador del Betis Deportivo y actual técnico del Ceuta, en su cuenta de Twitter, reivindicando este mismo verano, justo antes de que comenzara a rodar el balón de manera oficial, el papel del canterano Loren Morón en la delantera bética: "Me apetece ponerlo y no es por faltar a nadie ni para ningún debate. Tendemos a matar rápido a lo nuestro, cuando quizás debía ser lo contrario. Pues como aficionado yo no me olvido y lo recuerdo, Loren Morón es muy bueno, mal haremos olvidándolo".

Dicho y hecho. Ha sido comenzar la temporada y romper a hacer goles, habiendo visto portería en cada uno de los tres partidos de LaLiga que el Betis ha disputado hasta el primer parón de selecciones, frente a Valladolid, Barcelona y Leganés.

El marbellí, de hecho, no sólo es hasta la fecha el máximo anotador verdiblanco (lo sigue Fekir con dos dianas), sino que también es el 'Pichichi' de Primera división, junto a Gerard Moreno, también con tres tantos en su haber.

Un dato que no es baladí y que explica, en gran medida, la mejoría del prometedor Loren Morón de cara a portería, pues, con sus tres goles, ya ha conseguido igualar su rendimiento goleador de toda la primera vuelta del curso pasado, cuando firmó el 50% de sus tantos. Tuvo que esperarse hasta la jornada 6 de competición, de hecho, para estrenarse, firmando el tanto de la victoria por 0-1 ante el Girona en Montilivi. Un idilio con el gol que mantendría la jornada siguiente, cuando también dio los tres puntos con su tanto frente al Leganés, en el Benito Villamarín (1-0). En la jornada 11, frente al Celta, participaría en el empate a tres ante los vigueses abriendo la lata.

Goles que dieron puntos, justo lo que el delantero no ha podido conseguir del todo hasta la fecha, sumando sólo una victoria el Betis (frente al Leganés) en los tres partidos disputados hasta la fecha, en los que Loren ha visto portería en todos.

Es decir, un inicio de temporada en el que el canterano ha aprovechado la ausencia por lesión de Borja Iglesias, el fichaje más caro del Betis de la presente temporada, para reivindicarse como goleador y demostrar que es el mejor 'refuerzo' para la delantera que ha podido realizar el Betis este verano, a pesar de que el runrún y las dudas de un cierto sector de la afición le abriera, incluso, la posibilidad de haber salido.

Una gran pareja

No sólo ha brillado como definidor Loren Morón en este inicio de temporada, sino que también ha demostrado ser una gran pareja de baile para Fekir, faro del Betis de Rubi para la 19/20, y a quien asistió ante el Barcelona, encuentro en el que también mojó el marbellí, aunque los cinco goles azulgrana lo dejara todo en un segundo plano. Junto a Fekir, también 'baila' muy bien con Emerson, quien ya le ha dado dos asistencias.