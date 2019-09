Pedraza: "Nunca me he sentido querido en el Villarreal; mi objetivo es quedarme aquí"

Alfonso Pedraza se siente muy cómodo en su nueva casa, el Real Betis Balompié. Bromea con compañeros, Kaptoum se sonríe cuando lo ve posando para las fotografías de la entrevista mientras que el cordobés le advierte que algún día le tocará a él. Buen rollo. Familiar y muy cercano, el joven cordobés busca, precisamente, eso: un hogar donde desarrollar su fútbol y demostrar todo el potencial que tiene. Estar como en su casa, no le impide ser muy ambicioso, tanto individual como colectivamente, poniéndose retos muy altos. Dicha mentalidad la comparte con su nuevo equipo, en el que espera echar raíces para mucho tiempo...



- ¿Por qué el Betis?

- Pienso que era la mejor opción que tenía y el equipo que más confió en mí. La verdad es que estoy muy agradecido y contento de estar aquí.

- Si no recuerdo mal se le relacionó con el Eintracht de Frankfurt ¿Llegó a haber algo serio con el club alemán?

- Sí, hubo contactos, pero, al final, no llegaron a ningún puerto y bueno la verdad que comparando un club con el Betis no tiene nada que ver. Éste es un club espectacular con unos compañeros que me han acogido muy bien.

- ¿Cuándo surge esa opción de venir al Betis?

- Fue todo superrápido. Surgió... no sé... estaba en mi casa, me llamaron mis agentes, Héctor y Víctor, me dijeron que estaba todo muy avanzado y en un día se hizo todo.

- Porque durante el Europeo sub 21, no sabía nada ¿no?

- No sabía nada. Durante el Europeo estaba concentrado en la selección porque nos jugábamos mucho.

- En esa selección tenía a muchos compañeros que habían vestido la camiseta del Betis como Fabían, Ceballos u otro como Junior que estaba y con el que llegó a coincidir aquí aunque sea poco tiempo ¿Les pediste referencias? ¿Habló con ellos?

- Sí, hablé con ellos de cómo era el Betis porque, bueno, al final el Betis es un club muy vistoso, grande, y que a todo el mundo, creo, que le llama la atención. Les pregunté cómo era, sobre los compañeros y todos me hablaron súper bien. Tengo buena relación con Fabián, que sólo me dijo cosas buenas de aquí.

- ¿Por qué sale del Villarreal? ¿No terminó de encajar con Javi Calleja y no tuvo la continuidad que a lo mejor esperaba para desarrollarse?

- La verdad es que nunca me he sentido querido en el Villarreal. Siempre he tenido que salir para dar pasos adelante en mi carrera y la verdad es que no me he sentido querido. Sí, es verdad que le agradezco a todo el Villarreal porque ha sido el club con el que he llegado a debutar en Primera, pero no me he sentido lo suficientemente querido y valorado para seguir otro año allí.

- Faltó apostar de verdad, porque hay casos como Samu Castillejo o Fornals que pudieron mostrar su juego allí, pero parece que piensan en sacar beneficio económico, digamos que es su política de club ¿no?

- Sí, al final depende de la política de club y del jugador si está a gusto o no. En mi caso particular, no he estado a gusto. No me he sentido querido y he decidido dar un paso adelante en mi carrera, yendo a otro equipo y ya está.

- ¿Por qué esa presentación llena de emoción? ¿Fue porque salió muy joven de casa?

- Empecé en el Séneca, un equipo muy potente a nivel juvenil en Andalucía. Jugué allí cuatro años y luego di el paso de irme a la cantera del Villarreal.

- Lugo, Inglaterra, mucho tiempo fuera... ¿estar cerca ahora de su casa y de los suyos es lo que le hizo emocionarse?

- Sí, está todo cerca. También estar con la familia en la presentación. Para mí fue una presentación muy emotiva porque sé lo que me ha costado llegar hasta aquí y fueron muchas emociones juntas y todo explotó ahí. Pero bueno, fue un día muy muy bonito y recordado para mí.

- ¿Cómo va su adaptación en el grupo después de un mes y medio en el Betis?

- Llevo aquí desde el 20 de julio más o menos y la verdad es que estoy súper contento por los compañeros y cuerpo técnico. La verdad es que somos un gran grupo y me estoy sintiendo muy querido en el vestuario.

- Está cedido con opción a compra... ¿su objetivo es que el Betis haga esa apuesta por usted?

- Mi objetivo principal es que apuesten por mí y quedarme aquí los próximos años. Para mí, es una motivación extra, colectiva e individual, y esperemos que así sea.

Segunda parte de la entrevista a Alfonso Pedraza.