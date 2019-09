Chicharito quiere estar ante el Alavés

Monchi se decidió a reforzar la delantera sevillista en el tramo final del mercado, arribando sobre la bocina el mexicano Chicharito Hernández para apuntalar una vanguardia en la que Lopetegui ha demostrado hasta la fecha que el holandés Luuk de Jong es su delantero.

El ex del PSV ha evidenciado mucho sacrificio arriba, aunque no ha visto portería todavía. Y eso, sumado a la poca confianza demostrada por el técnico vasco en Munas Dabbur, acabó empujado a la dirección deportiva sevillista a hacer un último retoque a la delantera antes de que fuera demasiado tarde y, así, lanzarse a por el ex del West Ham, que, por otro lado, ha hecho también un importante esfuerzo económico para acabar arribando en Nervión, como él mismo ha reconocido recientemente: "Fue un precio a pagar, pero cuando hablas del Sevilla FC no tienes idea de cuántas ganas tenía de jugar en ese club".

Todo eso, prácticamente, sin tiempo para haberse enfundado la elástica sevillista, pues, tras anunciarse su fichaje, Chicharito sólo pudo volar a la capital hispalense para pasar los preceptivos reconocimientos médicos y ser presentado ante los medios, justo antes de volar de nuevo con destino a Nueva York, donde estaba citado por su selección para medirse frente a Estados Unidos y Argentina.

Unos compromisos internacionales que le han restado un tiempo de adaptación en la capital hispalense que hubiera sido oro, de ahí que el máximo goleador histórico de la 'Tri', que amplió su cuenta particular frente al combinado norteamericano, haya hecho todo lo que ha estado en su mano para incorporarse cuanto antes a la disciplina sevillista y ponerse a plena disposición de Lopetegui, su nuevo técnico.

El futbolista volvía a inistir en sus ganas de brillar como nervionense con un mensaje en sus redes sociales. "De todo corazón, deseo que esta nueva etapa que comienzo junto a este club tan especial sea inolvidable. Me siento muy ilusionado por disfrutar de este proceso, totalmente comprometido en empujarme al máximo y preparado para darlo todo por estos colores. ¡Nos vemos pronto Sevilla!".

Algo que se producirá hoy mismo, siendo uno más en el entrenamiento programado por el preparados sevillista a las 19:00 horas, tal y como ha podido conocer este diario. Y es que el flamante refuerzo sevillista llegará a la capital hispalense hoy jueves, pudiendo gozar de tres entrenamientos junto al grupo antes de que Lopetegui dé la convocatoria para el desplazamiento a Vitoria, donde el Sevilla FC se medirá al Alavés en Mendizorroza el próximo domingo, a las 14:00 horas.

Un encuentro para el que el delantero mexicano espera llegar, siendo ahora el técnico Julen Lopetegui quien tenga la última palabra y vea apropiado, o no, convocarlo, después de haber completado sólo tres entrenamientos a sus órdenes.

Pese al largo desplazamiento desde tierras americanas, ED ha podido confirmar con el entorno del futbolista la gran ilusión con la que el internacional azteca arriba a Nervión, siendo eso un plus para intentar afrontar su debut como sevillista en Mendizorroza, encuentro al que llega en plena forma, más, incluso, después de que no disputara ni un sólo minuto con la 'Tri' durante el enfrentamiento ante Argentina de la madrugada del pasado miércoles.

Lopetegui, por tanto, será quien tenga ahora la última palabra.