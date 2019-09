Loren Morón: "He mandado un mensaje a la gente que me daba por muerto"

El Real Betis puede alardear de contar con el actual pichichi de LaLiga. Y es Loren Morón el futbolista que puede sacar pecho por ello. En efecto, el marbellí es el máximo anotador del campeonato liguero después de las tres primeras jornadas, así que, en cualquier intervención ante los medios de comunicación, su valoración por tal circunstancia es pregunta obligada.

"En lo personal ojalá siga sumando goles. Además de confianza en mí, he mandado un mensaje a la gente que me daba por muerto. Me daban por suplente o medio fuera del Betis y siempre lo he dicho, voy a luchar", fue el retador comentario de Loren en los micrófonos de 'Canal Sur Radio', donde añadió que el Betis es su sitio: "Es verdad que estoy donde siempre he querido estar. Después del verano movido sí es verdad que a veces hay que pensar en el futuro. Me pude llegar a ver con medio pie fuera, pero el entrenador vino y me dio confianza. Me tomé más en serio quedarme en el Betis. Ahora que me salen las cosas se ve que se alegran".

Las palabras del malagueño se entienden por el esfuerzo realizado toda la pretemporada por la planta noble del Benito Villamarín de reforzar el ataque del equipo, trayendo a Borja Iglesias, algo que Loren alaba, al contrario de lo que pueda pensarse.

"Me puedo complementar muy bien. Desde el primer momento me hacía ilusión. Es un gran tipo y creo que vamos a disfrutar mucho. Es un compañero 'diez'. Hacían falta fichajes y creo que han hecho un fichaje increíble con Borja. Contra el Leganés no sabíamos quién iba a jugar. El entrenador también está en proceso de probar jugadores y quiso aprovechar que yo venía de una racha buena. Estoy contento también porque Borja se ha recuperado de la lesión, es una manera de tener a todos enchufados", explicó el goleador, que dejó claro también que un delantero vive de las rachas de cara a la puerta rival.

"En pretemporada no me salían las cosas. Ahora, en el primer partido, entré en el campo por circunstancias que uno no quiere y marqué. No sirvió mucho pero a mí me sentó bien".

Por último, y cómo no, Loren habló igualmente del que ha sido fichaje estrella del Betis esta temporada: Nabil Fekir. "Se ha visto poco en el campo. Día a día entrenando es un espectáculo; baila con el balón. Estaría en el 'Top 3' de jugadores con los que he entrenado, como Lo Celso, Joaquín...", reconoció.