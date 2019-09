María Pry dijo 'no' a un Tercera masculino

María Pry, exentrenadora del Betis Féminas, disfruta ahora del banquillo del Levante, tras haberse convertido en su momento en la única mujer en un banquillo de Primera. Una carrera en progresión que la castillejana analiza durante una entrevista con SuperDeporte.

"El Betis daba un trato de equipo profesional, pero con algunas diferencias respecto al Levante, porque aquí el objetivo deportivo es meterse en Champions y eso implica que el nivel de jugadoras está un paso por delante", compara María Pry, quien nota una mayor exigencia en tierras levantinas: "En cuanto a organización y estructura de la sección femenina, también. Porque es un histórico que lleva muchos más años".

Pese a ello, recuerda su agradecimiento a la entidad verdiblanca, a la que ha estado ligada a lo largo de siete temporadas: "Me siento muy afortunada de haber estado siete temporadas en el Betis y gracias a ellos estoy aquí. En su momento apostaron por mí y en el trato no tengo ninguna queja. Nuestros caminos se tenían que separar para crecer todos".

Y es que el fútbol femenino ha evolucionado mucho en los últimos tiempos. "Colgué las botas en el Sevilla tras haber sido en mis últimos años la capitana y me ofrecieron ser la preparadora física del primer equipo. Sin embargo, el entrenador que estaba entonces ni empezó la pretemporada y acabé entrenando en la cantera hasta que al final conseguimos el ascenso".

Como entrenadora, conseguir la igualdad a nivel profesional es su mayor ambición, a pesar de que Pry ya haya podido abrir camino en ello, algo que finalmente no se ha cumplido por seguir unida al Levante y al fútbol femenino: "Me siento muy afortunada porque en verano me llamó un club de Tercera división masculino y eso es algo que interpreto como un reconocimiento a nivel profesional".

"Les dije que no podía aceptar porque mi compromiso con el Levante estaba ya, pero efectivamente esa llamada lo que me dice es que vamos por el buen camino. La oportunidad de que una mujer sea considerada como una profesional en cualquier ámbito del fútbol está cada vez más cerca".