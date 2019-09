Así será el Campus Deportivo y Empresarial José Ramón Cisneros Palacios

El presidente del Sevilla FC, José Castro, considera "un hito importante" la construcción del nuevo 'Campus Deportivo y Empresarial José Ramón Cisneros Palacios'. "El corazón de la sociedad se traslada a aquí. El estadio queda para los partidos, pero el trabajo, el negocio, el corazón de la entidad van a estar aquí. Queríamos presentaros el Sevilla del futuro. Estamos construyendo el Sevilla del mañana y no es una expresión de marqueting que suena bonita para que los sevillistas se pongan contentos. Lo decimos porque es lo que vamos a hacer y lo demostramos en días como hoy", explicó el mandatario este lunes.



En total, el proyecto abarca una superficie total de 260.000 metros cuadrados, que estarán repartidos en 60.000 para el primer equipo y 200.000 para la cantera nervionense. Santiago Balbontín, director de instalaciones, ha expuesto el proyecto a los medios allí presentes. El sector dedicado al primer equipo contará con tres campos de entrenamiento, gimnasio, vestuarios, comedor y un centro médico propio, además de un lugar destinado al descanso de los jugadores y técnicos, perfilado con hasta 40 habitaciones. Por su parte, la zona perfilada para la cantera dispondrá de ocho campos de fútbol, tres de césped artificial y cinco de césped natural.



"Esta ciudad deportiva no es más que el reflejo del crecimiento imparable de nuestra entidad. Somos Pentacampeones de la Europa League y somos el tercer equipo que más veces se ha clasificado para Europa y más títulos ha ganado en España en este siglo. Estamos presentando algo que se está haciendo, no que se hará. El objetivo principal de nuestra entidad es logra éxitos deportivos, pero sabemos que para mejorar deportivamente hay que tener unas estructuras e instalaciones de primer nivel. Y estamos aplicando una reforma integral porque queremos acoger final Europa League en el 2021. El crecimiento deportivo de la entidad desde el año 2005 nos obliga a hacerlo y lo haremos sin que la inversión afecte para nada a la inversión en el primer equipo", ha dicho Castro en la presentación de la nueva ciudad deportiva del club.



"Nos hemos hecho grandes con logros deportivos, pero somos ambiciosos en el campo y también fuera de él. La gestión que estamos realizando espero que sea recordada por la modernización de nuestro estadio y de nuestra ciudad deportiva. Hemos hecho un club Clase A dentro del campo y debemos hacerlo también en nuestro estadio y nuestra ciudad deportiva. Damos un nuevo paso ilusionados y convencidos de que el Sevilla F.C. se va a consolidar en la élite y conseguirá hitos importantes. Queremos más, mucho más. Quiero dar las gracias a los empleados del club por entender qué es vital para la institución, qué es necesario, y todos tenemos que hacer un sobreesfuerzo, empezando por el director de instalaciones. Pero es lo que hay y tenemos que hacerlo cuanto antes para tener instalaciones modélicas", ha añadido el máximo mandatario del Sevilla.



El Estadio Jesús Navas

"El estadio principal de la ciudad deportiva blanquirroja, el Jesús Navas, también contará con una ampliación notoria en muchas de sus parcelas, contando con una superficie construida de 20.000 metros cuadrados -el Sánchez Pizjuán tiene 31.000 metros cuadrados-. Por un lado, la capacidad para los partidos será de 6.500 espectadores, acogiendo además en la totalidad del estadio a 500 empleados repartidos en dos plantas. Con respecto a las gradas, la de Preferencia estará dedicada a los vestuarios de los escalafones inferiores, contando con un centro médico, una sala de prensa y oficinas para los técnicos del fútbol, aproximadamente un centenar de personas. Asimismo, la grada de Fondo acogerá las oficinas departamentales, donde trabajarán unas 150 personas, además de ser el lugar destinado para las personas que desempeñan sus labores en SFC TV y SFC Radio", informa el club nervionense.



"La grada de Gol Norte, por su parte, tendrá la función de almacenamiento general, mientras que la de Gol Sur acogerá la construcción de un pabellón cubierto de fútbol 7, además de una piscina y un gimnasio para los escalafones inferiores, en un total de 3.500 metros cuadrados. Por último, en una superficie de 3.000 metros cuadrados, se construirán una serie de edificios auxiliares, que darán lugar a una sala de prensa, cafetería, lugar de reunión para las peñas, mantenimiento y servicios", añade.



Los detalles, según José Castro:



¿Cuándo estará lista la nueva ciudad deportiva?

"No hemos parado después de acabar la grada de preferencia. En tres o cuatro años esperemos que esté terminado. Las obras, los permisos, siempre se alargan y nunca se puede dar una fecha exacta. Pero tenemos pedida la licencia en enero, por eso vamos a comenzar cuanto antes. Por eso hago hincapié en que ya lo estamos haciendo".



¿Puede frenar este proyecto la renovación del Sánchez Pizjuán?

"En el estadio estamos haciendo obras. Somos optimistas en cuanto a acoger la final de la Europa League 2021. No menos de diez millones de euros hemos gastado ya en la remodelación. Tenemos la idea de hacer el tercer anillo, pero es algo de envergadura y requiere de unos estudios previos para saber si se hace encima del segundo anillo, o por fuera. No hemos parado. Estamos en marcha, pero no me atrevo a dar una fecha porque no es cierto que la tenga. Es una obra de no menos de 100 millones de euros y más tarde que pronto queremos llevarla a cabo".



¿Afectará a la inversión en el primer equipo?

"En los últimos años el club ha tenido beneficios y tenemos financiación en nuestras cuentas para no tener problemas en las obras que queremos realizar".



¿Es posible que el Sevilla pueda tener otros terrenos en Dos Hermanas para ampliar su ciudad deportiva?

Nuestro crecimiento no para y puede darse el caso de tener otra zona para escalafones inferiores. Es cierto que hemos hablado con el Ayuntamiento de Dos Hermanas para ver posibilidades de otros suelos, pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Podemos tener otra parcela para crecer en ese sentido.



¿Esta será la mejor ciudad deportiva del mundo, del universo o qué adjetivo calificativo se le puede poner a la ciudad deportiva del líder?

"Va a ser una ciudad deportiva a la altura del Sevilla F.C., que ya es alta. La ciudad deportiva nuestra, nuestro campus, como lo vamos a llamar ahora, va a ser nuestro corazón. Aquí va a estar la actividad del Sevilla F.C., el trabajo, las oficinas, el negocios, los entrenamientos... Aquí va a estar la noticia y tenemos que ponerla de acuerdo a la altura del Sevilla F.C".



¿Es necesario estar en Europa para poder afrontar tanta inversión?

"La mayoría de los ingresos que entran en el club los genera el primer equipo. Se ha hecho un esfuerzo grande y hasta la fecha hemos tenido ingresos suficientes para llevar a cabo todo esto, y no dudamos de que así será".



¿Se amplía en campos de fútbol?

"Hemos sacado un campo más para poder realizar la práctica del fútbol".



¿Cuánto se lleva invertido hasta la actualidad?

"En la ciudad deportiva hemos gastado entre 9,5 y 10 millones de euros. Y se gastarán unos 20 millones de euros más. Y en el estadio llevamos gastados unos 15 millones de euros".



¿Conoce Julen Lopetegui el proyecto, le ha gustado?

"Al entrenador se le ha presentado, por su puesto, y esperemos que esté muchos años aquí para que pueda disfrutarlo. Como todos, lo quiere para ya. En no más de cuatro meses se empezará a trabajar".



¿Se va a hacer también una residencia para la cantera?

"Es posible que sí, que se haga una estancia para la cantera y puede que eso se haga en la nueva zona de Dos Hermanas"

¿Se va a destinar también zonas para otros eventos o negocios?

"De momento, en el estadio vamos a contar con una zona de hospitality que ahora no tenemos. El Sánchez-Pizjuán tiene muchos años y le faltan zonas de negocio. No sólo sirve para fútbol, sino también para otras actividades beneficiosas. Pero es algo complicado porque la zona de Nervión está saturada de negocios y nuestro estadio es un estadio mayor. Hay muchas zonas, pero también muchas escaleras que hay que utilizar para acceder a las gradas altas. No hay tantas zonas como uno puede imaginar en un principio. Efectivamente, tanto en el estadio como en la ciudad deporitiva se podrán utilizar zonas para eventos y otras actividades que no sean sólo para el hospitality de los partidos.

Monchi, sobre el nuevo edificio para el primer equipo. "La idea con el nuevo edificio del primer equipo es centralizar y ampliar el trabajo de la primera plantilla en la ciudad deportiva. Se da un paso hacia una mayor profesionalización, en cuanto a alimentación, reuniones.. Hoy se nos queda un poco corto y con las nuevas instalaciones el jugador vivirá más el tema profesional, vivirá más su trabajo. Ya se han dado pasos en este sentido, en cuanto a que desayunan aquí y hacen otras muchas cosas, pero había un escalón para poder descansar, para hacer doble sesión de entrenamiento sin tener que marcharse de la ciudad deportiva, etc.".





