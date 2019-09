Benzema, un león suelto en París

La rivalidad entre el Lyon y el París Saint-Germain no es muy antigua. Data de principios de este siglo, cuando el club de las orillas del Ródano se hizo con la hegemonía del fútbol francés y desafió al de la ciudad que bañan las aguas del Sena.

Pero todo lionés que se precie debe detestar al PSG. Y Karim Benzema, que vestido con la camiseta blanca se enfrentará este miércoles a los del Parque de los Príncipes, no es una excepción.

Nacido y criado en los arrabales de Lyon, el "9" del Madrid sentirá una motivación particular a la hora de medirse al equipo parisiense. Un sentimiento que comparte con su técnico, Zinedine Zidane, originario de Marsella, otra ciudad que tiene a la capital en el punto de mira.

"Benzema sale motivado a cada campo, pero puede que en París un poco más al ser lionés", aseguró el entrenador galo, el máximo valedor del atacante cuando arreciaban las críticas.

Ahora que la suerte sonríe a Benzema, Zizou saca pecho y recuerda a quienes le criticaron que su jugador no debe ser valorado por los goles que marque, sino por su aportación al juego colectivo.

"Siempre se piensa en el goleador, pero no es solo eso. Ahora está marcando más, pero no es lo más importante, es un jugador de equipo y lo demuestra cada partido. A mí me interesa más eso. Es un jugador fantástico", afirmó.

La suerte de los 'nueves' está ligada a menudo a su olfato y el de Benzema se ha afinado en los últimos meses, coincidiendo con el regreso al banquillo blanco de Zidane, ahora sin la alargada sombra de Cristiano Ronaldo sobre su espalda.

En la estela del final de la pasada campaña, cuando emergió en un equipo a la deriva, el delantero francés se ha vuelto a convertir en el elemento clave del equipo, con cuatro goles en las cuatro primeras jornadas ligueras.

Hasta el punto de que en el Bernabéu ha surgido el término de "benzemadependencia" por vez primera desde su llegada a Madrid en 2009.

El jugador ha firmado otros años brillantes, pero nunca había aparecido con el estatus de líder que ahora incluso le presta su compañero y compatriota Raphael Varane.

"En ausencia de Sergio Ramos y Marcelo (ausentes contra el PSG) es el más veterano del grupo. Hace tiempo que es uno de los jugadores importantes. Su carrera merece respeto, está en un buen momento, tiene una gran influencia en nuestro ataque. Está en plena madurez, es muy influyente en nuestro equipo", afirma el defensa galo.

A Zizou la dependencia de su delantero le hace sonreír, pero no pierde ocasión de sacar la cara por el jugador.

"Yo siempre lo quiero en mi equipo, pero de ahí a pensar que dependemos de él,... Sabemos que es un jugador importante, pero los demás también lo son, tenemos que pensar como equipo", afirmó el técnico del Real Madrid.

Benzema tendrá admiradores incluso en el banquillo rival del Parque de los Príncipes. El entrenador de los locales, el alemán Thomas Tuchel, le considera "el delantero más infravalorado del mundo", antes de enviarle un abanico de alabanzas y de asegurar que, visto lo visto en los últimos duelos, "da miedo".

"Tiene mucha clase y calidad. Ser el 9 del Madrid es impresionante, eso muestra su calidad. Ahora es el líder. Es un jugador difícil de defender porque llega en todos los espacios, no es solo un 9 en el área, también juega en las bandas, en el centro del campo ofensivo. Tiene mucha calidad, habrá que estar muy atentos, hace muchos centros, también es bueno con la cabeza. ¿Os parece poco?", señaló.

En sus dos anteriores visitas al Parque de los Príncipes con la camiseta del Real Madrid, se fue de vacío. Pero su instinto goleador ha cobrado una dimensión de león y en París ya temen sus zarpazos.