Cruz: "En el Sevilla, el dinero nunca está en el banco"

José María Cruz, director general del Sevilla FC, ha analizado la gestión de la entidad blanquirroja, refiriéndose también a las mejoras que el club realizará sobre el estadio Sánchez-Pizjuán y la ciudad deportiva.

En cuanto al proyecto del 'Campus Deportivo y Empresarial José Ramón Cisneros Palacios', Cruz comentó en la radio oficial del club que supone "una aspiración de este consejo". "Es una ilusión tener centralizado el grueso de la actividad de la entidad y del primer equipo, excepto de los partido, en una misma ubicación física. Un reto de modernidad y de mejora en las infraestructuras que nos permitirá seguir creciendo a todos los niveles. Es junto al proyecto de mejora y ampliación del estadio uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos", aseveró el director general.

En cuanto al modelo económico del Sevilla FC, el director general apunta que aspiran "a crecer en ingresos y en ser más eficientes en el dinero que se destina al primer equipo profesional", lo que "no significa gastar menos en el plantel, sino gastar bien".

"Si se decide destinar dinero a infraestructuras es porque entendemos que eso va a retroalimentar a toda la empresa y va a generar más recursos deportivos en el futuro. Las expectativas del club es que en los próximos años se sigan manteniendo beneficios. La entidad tiene credibilidad y visibilidad para el sector financiero y por tanto es posible conseguir financiación a largo plazo, que era algo que antes no teníamos. Esto nos permite mantener una adecuada inversión en jugadores. En esta entidad el dinero nunca está en el banco. Está siempre en inversiones y en gasto, en plantilla de jugadores", explica Cruz, quien sigue argumentando: "Pero me parecería una locura que todo el dinero estuviera en los futbolistas. Hay un límite de plantilla y se corre el riesgo de que parte de la inversión penalice el futuro de la entidad. De 25 jugadores acaban jugando 16-17 y el resto se devalúa o te puede crear problemas porque no juega. El reto es mantener un alto nivel de plantilla para competir por los máximos resultados y al mismo tiempo dedicar los recursos suficientes para crecer en infraestructuras y en operatividad de la entidad".

Para ello, el Sevilla FC es consciente de la potenciación de su marca: "Para mejorar el crecimiento de nuestra marca a nivel internacional hay que invertir, hay que salir de gira. Hay veces que los ingresos de la gira no te cubren los gastos pero tomas la decisión de invertir para poder conseguir un mayor crecimiento en el futuro. También es marca tener unas instalaciones modernas, adecuadas. Es fidelización para los chicos y chicas de cantera el hecho de que vengan a unas instalaciones modernas. Y se marca imagen para los futbolistas profesionales. Es algo esencial para el futuro de la entidad".

A este respecto recuerda Cruz que "antes se hablaba mucho del milagro del Sevilla FC". "Hoy día los clubes nos siguen preguntando '¿cómo lo hacéis?'. Pues lo hacemos entre todos, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha ilusión€ no con los máximos recursos que disponen otros pero sí poniendo lo máximo de nosotros mismos en ese empeño", apostilla.

Por último, explica cómo se gestó la remodelación del Sánchez-Pizjuán: "No es la primera vez que estudiamos el tema. No lo hemos dejado de estudiar en ningún momento. Sí es cierto que en los últimos años no retomamos un proyecto que se elaboró hace ya más de una década de cara a la remodelación global del Sánchez-Pizjuán. Eran tiempos de bonanza económica en la sociedad en general, antes de que llegara la crisis y la recesión. En aquel entonces hicimos un proyecto en el que buscábamos compatibilizar un uso comercial de terceros en nuestro estadio con un uso deportivo. Aquel proyecto estaba basado en la reforma del estadio y en sacar el máximo número de metros cuadrados comerciales que fuera posible para cubrir y pagar la obra del estadio. Afortunadamente no nos metimos en aquel proyecto porque la situación económica cayó y bajó la rentabilidad de los metros comerciales".

Es por ello que "el planteamiento de ahora es el de maximizar el uso del estadio como estadio de fútbol. Para sacar el máximo número de metros cuadrados, exclusivamente para las necesidades del club. Nos hemos visto 'forzados' a esto, por el récord de abonados de cada año, por la demanda creciente de más asientos en el estadio, por los niveles de ocupación de los partidos que nos hacen ser optimistas. El nivel de abonados hace diez años estaba por debajo del 70% del actual. Tenemos que definir las prioridades, el número de asientos, cómo debe ser eltercer anillo, cómo se debe tramitar urbanísticamente y ver qué apoyo o respaldo va a tener elAyuntamiento de Sevilla con el proyecto. Ver también si es posible cubrir todos los graderíos del estadio, aunque haya que hacerlo por varias fases", concluyó.