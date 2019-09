Dabbur, en 'su' competición

Fue el primer fichaje -de hecho lo cerró Caparrós en enero- y a día de hoy es el único junto al meta Bono, el último a su vez en firmar, que no ha debutado. Munas Dabbur aterrizó en Nervión con una acreditada fama de goleador en una liga menor como la austriaca (37 tantos y 16 asistencias el curso pasado), pero a Lopetegui no le encaja en su sistema y el israelí no ha podido aún demostrar su valía.

Ante el Alavés, el pasado fin de semana, entró en su primera lista, pero a la postre fue uno de los descartes del técnico vasco y volvió a quedarse sin vestir, como en las tres primeras jornadas. Por eso, el delantero aguarda el estreno sevillista en la Europa League, donde se prevén rotaciones, como la oportunidad que persigue.

Además, si el idilio nervionense con la segunda competición continental está fuera de toda duda, en el caso de Dabbur podría decirse igualmente que es su competición fetiche.

A lo largo de su carrera, el de Nazareth ha firmado 17 tantos en este torneo, 15 de ellos en 39 partidos de fase de grupos y otros dos en cinco envites en la fase de clasificación. Su estreno se produjo en la 11/12, en las filas del Maccabi Tel Aviv, viendo puerta ante el Dynamo de Kiev.

También ha disputado la UEL con el Grasshopper suizo, sin ver puerta en sólo dos encuentros, pero su gran eclosión llegó en el Salzburgo.

Con el conjunto austriaco ha participado en la Europa League en tres temporadas, anotando un gol en la 16/17, cinco en la siguiente y hasta ocho el curso pasado, en el que su equipo llegó a octavos, a los que hay que sumar dos más en la previa.

Dabbur, de hecho, llegó a pelear por el 'pichichi' del torneo, que se llevó finalmente Giroud con 11 dianas, y anotó curiosamente los mismos goles que Ben Yedder, con dos dobletes incluidos ante Celtic y Rosenborg. Un idilio al que sueña con dar continuidad ante el Qarabag.