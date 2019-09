Pozo: "Debutar es un sueño que tenía desde pequeño"

Una de las noticias más positivas para el Sevilla en el día de hoy, además de la victoria, ha sido el debut de Alejandro Pozo. El canterano ha realizado una gran actuación en Bakú y al término del encuentro ha mostrado su felicidad por poder disputar sus primeros minutos con la camiseta del Sevilla: "Era mi debut, estaba ilusionado y con muchas ganas de poderlo hacer, es un sueño de pequeño que persigo, y ahora quiero quedarme y dándolo todo".

En el día de su debut ha firmado una gran actuación: "Son las ganas que tenía de debutar con este club, estoy muy contento y las ganas hace que todo salga muy bien".

Terminó el partido con molestias: "Llevaba un tiempo sin jugar, el campo pesaba y se me han subido los gemelos".

¿Cómo se enteró de su titularidad?: "Me lo dice Lopetegui, que juego, y me pongo nervioso. Pero con el primer balón se me quita todo. En ese momento me acuerdo de mi familia y de mi novia, que me han apoyado siempre".

Sobre el partido: "Era un partido difícil, pero hemos sacado un resultado positivo. Hemos tenido el balón, pero con el gol de Chicharito las cosas han ido bien".