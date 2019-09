Bordalás 'raja' contra el Betis y sus "marrullerías"

Pese a llevarse un punto, Bordalás salió 'escocido' del Benito Villamarín. La igualada cuando lo tenía todo a favor -y no supo jugar ante un rival en inferioridad-, la posible expulsión de Barragán y las declaraciones de los verdiblancos, especialmente, de Joaquín quejándose del juego marrullero y duro del Getafe, que dobló en faltas al Betis y no le dejó jugar nunca con fluidez, han molestado al técnico getafense. Anoche, aprovechando su paso por las radios nacionales para hablar de su debut europeo, quiso dejarle un 'recado' a Joaquín y a los béticos. Se la tenía guardada desde el domingo y al fin lo dijo.

"No quiero entrar en ningún debate. Sí tengo claro es que con 0-1 hubo una agresión que todo el mundo vio de Barragán a Jaime Mata, en el que tuvieron que ponerle varios puntos de sutura. Y el Betis se habría quedado con nueve jugadores. Ahí es donde hay que valorar quién es el equipo marrullero o violento", aseguraba Bordalás, quien admitió que se sintió "perjudicado" por el baremo empleado por el árbitro, pese a que su rival acabó con nueve.

Pero aún ahondó más y señaló que las quejas béticas llueven sobre mojado -ya lo hizo Setién en anteriores enfrentamientos con equipos entrenados por el técnico levantino- y que sólo sirven para tapar sus propios errores e inferioridad. "Esto es un cuento que siempre se comenta cuando no has hecho un gran partido y cuando el rival te ha superado en muchas fases del mismo. Creo que es lo que ocurrió. Le tengo un gran respeto a Joaquín, porque es un magnifico futbolista y magnifico profesional, pero no estoy de acuerdo con ese comentario, creo que ese comentario está fuera de lugar", concluía el técnico del Getafe, que en Liga, pese al punto sacado en el Villamarín, sigue en puestos de descenso.