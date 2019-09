Cinco motivos para explicar el mal arranque liguero del Betis

Pasan las jornadas y el Betis no arranca. En El Sadar, al menos, dejó por primera vez su portería a cero, pero no se debe esconder que se debió más a la fortuna -y al buen hacer de Joel Robles- que al buen planteamiento de Rubi o la destreza de sus jugadores.

El verano ha sido excesivamente movido por Heliópolis, cuando parecía que por fin en la entidad se había dado con la tecla, y ello está pasando factura a un equipo que está llamado a luchar por los puestos europeos y que, sin embargo, no se ha mostrado superior a ningún rival pese a tener un comienzo de temporada, en cuanto a rivales, bastante cómodo.

Borja Iglesias y Nabil Fekir, los fichajes estrella, no se bastan para tapar los problemas acumulados desde la conflictiva marcha de Setién.

Analizamos los principales motivos para explicar el mal arranque liguero del Betis:

1. Un abrupto cambio de modelo. Primero, la salida de Setién, quien terminó marchándose por las diferencias que había entre Catalán y Serra (y la grada) respecto a su futuro. Después, de forma inesperada, la marcha del de Sa Pobla, que desató una importante crisis institucional y social en Heliópolis en pleno verano. De súbito, había que levantar un nuevo proyecto, alimentar una secretaría técnica despoblada y buscar entrenador. El elegido fue Rubi, porque presuntamente tiene una idea de juego parecida a la del cántabro, pero no es así. Visto está.

2. Lagunas en la planificación. El Big Data no toma decisiones y, una vez que el balón ha echado a rodar, se aprecia que no se han hecho algunas cosas bien: en la portería ha bajado el nivel, los dos laterales zurdos son del mismo perfil, hay tres en el lateral derecho y en dos de ellos apenas se confía, el 'killer' buscado desde enero ha llegado a Heliópolis excesivamente tarde, los centrales son de nivel, pero blandos y poco compatibles, se amplió el contrato de Javi García y se dejó de fichar pivote defensivo rápido y físico... Demasiados detalles como para que no lo note el rendimiento global del equipo.

3. La ausencia de un sello. Se le criticaba a Setién que su Betis fuese tan reconocible que ni siquiera cambiaba para pulir los defectos, como la ausencia de verticalidad, pero es que el de Rubi ni siquiera se sabe a qué juega. Frágil atrás, sin 'punch' arriba, sin garra en el centro, desordenado tras la pérdida... pero, sobre todo, sin personalidad. Resulta complicado discernir qué pretende hacer el equipo verdiblanco en cada encuentro o si tiene estudiado al rival. O no hay un plan, o está mal trabajado o los jugadores no se lo están comprando al entrenador. Y eso es fundamental.

4. La toma de decisiones de Rubi. El técnico catalán ha errado en algunos onces, no ha mejorado al equipo con los cambios y se está mostrando poco exigente o demasiado conformista, como en la rueda de prensa posterior al partido de El Sadar, cuando negó que el equipo hubiese sumado un punto por los pelos. "Hemos firmado nuestra primera portería a cero; algún mérito habremos hecho", destacó, lo cual hace un flaco favor a una plantilla que tiene, pese a los errores estivales en la planificación, para muchísimo más.

5. La poca destreza de los jugadores. Expulsiones prematuras y absurdas, regalos a los rivales por falta de concentración, salidas poco tensas del túnel de vestuario... Se echa en falta también autocrítica en la plantilla y valentía para asumir errores y dar un golpe sobre la mesa. Ante el Levante, este martes, el Betis se juega una pequeña 'final' y la plantilla es la primera que tiene que asumirlo y demostrarlo. El Betis podría acabar la jornada muy abajo y salir de ahí resultaría complicado y duro para un equipo que, supuestamente, aspira a entrar en Europa.

Esto acaba casi de empezar, el margen de mejora es enorme y Rubi tiene talento a su disposición, pero va siendo hora de despertar.