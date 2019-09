El tercer anillo del Sánchez-Pizjuán tardaría "entre 3 y 5 años"

Santiago Balbontín, director de instalaciones del Sevilla FC, se ha referido al proyecto de ampliación del aforo del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, así como de la ciudad deportiva.

"El Sánchez-Pizjuan está en muy buen estado. El estadio es un edificio con 60 años. Está previsto para cubrirlo en Preferencia pero los Goles y Fondo no, por lo que necesitaría un refuerzo en los cimientos", apuntó el arquitecto en el programa 'La Jugada' de Canal Sur Radio, donde también detalló cómo se están llevando a cabo actualmente los trabajos de reforma del estadio blanquirrojo: "Es difícil trabajar en un estadio en funcionamiento, por la seguridad de los aficionados. Es un disparate que cada domingo la constructora tiene que recoger todo y volver a colocarlo el lunes. Yo no sé cómo la constructora trabaja con nosotros. Trabajan a todo lo que dan. Hemos hecho en verano todo lo que no se puede hacer durante la temporada. Hay que tener en cuenta que hace unos años el Pizjuán no cumplía ni los estándares para evacuaciones".

Junto a ello, también destacó Balbontín el valor del presidente José Castro en todo ello. "Todas estas actualizaciones de las instalaciones parten del presidente y es una obsesión. Hacía 40 años que no se invertía tanto en instalaciones", apostilló.

Al margen de ello, Balbontín resaltó que "los proyectos más inmediatos son de la ciudad deportiva", la cual "se va a renovar por completo". "Ya hemos hecho la grada del estadio Jesús Navas y están las oficinas nuevas y los vestuarios de todos los chavales que entrenan allí". "La idea es trasladar las distintas áreas con los deportistas, concentrar la empresa en un mismo sitio. No va a haber otros usos que las necesidades del Sevilla FC", argumentó el arquitecto.

La siguiente fase, en palabras de Balbontín, "es la zona del primer equipo, con la idea de bunkerizarlo". "El club espera que los trabajos no se extiendan por más de tres o cuatro años", ha manifestado.

Sobre la ampliación del Sánchez-Pizjuán, destacó que el "handicap para hacer tercer anillo y cubierta es de dónde meter a la gente durante las obras". "Manteniendo el estadio en activo, tardaría entre tres y cinco años en finalizarse", aseveró.

Cuestionado sobre la posibilidad de mudarse de estadio durante las obras, expresó: "Jugar en otro el estadio de La Cartuja o el Villamarín son decisiones políticas. La idea es hacer el tercer anillo por fuera y aumentar entre 12.000 y 15.000 espectadores".