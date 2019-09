Andrés Martín:"Ir a la selección te hace mejor y mi sueño es ir a un Mundial"

Andrés Martín es uno de los jugadores más prometedores del Rayo Vallecano, al que llegó este curso procedente del Córdoba. Tiene firmado un contrato de cinco temporadas, hasta 2024, y esta campaña espera celebrar un ascenso a Primera.



El buen inicio de temporada de Andrés Martín García (Aguadulce, Sevilla; 1999) le ha valido para ir a la selección española sub-21. Tras jugar contra Kazajistán y Montenegro espera asentarse también en el combinado nacional, con el que en un futuro, en categoría absoluta, sueña con "ir a un Mundial".



Vive un momento dulce a nivel profesional, pero es consciente que sin trabajo ninguna de sus metas se llegarán a cumplir y menos teniendo como entrenador a Paco Jémez, un técnico exigente y ambicioso.



P: ¿Qué tal los primeros meses en el Rayo?



R: El vestuario me ha ayudado mucho desde el primer día que llegué y estoy muy contento con la plantilla. Hay un equipo muy sano, muy competitivo y espero luchar por el objetivo.



P: Paco Jémez es un entrenador muy exigente, pero que también valora mucho los méritos. ¿Cómo es su relación?



R: Es un técnico que exige mucho, pero es su trabajo. Nosotros lo agradecemos y tratamos de ponérselo difícil para estar en el once. Tiene una personalidad muy especial, trabaja siempre a tope y lo que nosotros hacemos es aprender al máximo. Su juego es muy atractivo y muy especial.



P: ¿Qué le ha pedido a usted Paco Jémez?



R: Que tenga personalidad, pida el balón y demuestre lo que sé.



P: En el último partido, a su entrenador se le vio muy enfadado tras empatar con el Almería



R: Tiene una idea de cómo debe jugar el equipo y en el segundo tiempo el conjunto no quiso el balón, pero estamos trabajando bien, siempre tenemos más posesión que el rival y realmente fue un pequeño desliz.



P: El entrenador ha dicho que con la plantilla que hay el objetivo y la exigencia tienen que ser la máxima. ¿Se habla de ascenso en el vestuario?



R: Nosotros no nos marcamos un objetivo tan a largo plazo. Vamos partido a partido, que será lo mejor para el equipo.



P: Su fichaje por el Rayo estuvo a punto de frustrarse por un supuesto interés de otro equipo. ¿Qué hay de cierto en eso?



R: Si estoy aquí es porque quiero estar, no porque nadie de mi ambiente me haya dicho otra cosa. Me pueden ayudar, pero el que decide soy yo. Es verdad que hubo ofertas de otros clubes, no voy a decir nombres por respeto, pero estoy aquí porque quiero.



P: ¿Tuvo una conversación con Paco Jémez por ese tema?



R: No. Paco me saludó el día que llegué, me dio la enhorabuena por el fichaje y me dijo que sería uno más.



P: La temporada pasada jugó en el Córdoba. Tres entrenadores y un descenso. ¿Cómo lo vivió?



R: Por una parte bien, porque llegaba del filial. Hice la pretemporada con el primer equipo, me quedé, y pintaba bien, pero luego llegaron los cambios de entrenador, no llegamos a encadenar dos partidos seguidos ganando y al final las dinámicas malas siempre se pagan.



P: Para un jugador, no tener estabilidad supongo que afecta



R: Los jugadores no decidimos nada, solo el presidente. Intentamos adaptarnos lo máximo posible a los entrenadores, no se consiguió, pero luchamos hasta el final cada partido.



P: ¿Cómo ve a la distancia al Córdoba?



R: Lo estoy siguiendo. Le deseo toda la suerte del mundo y que vuelvan a Segunda, porque es un club histórico y con la afición que tienen se merecen estar lo más arriba posible.



P: Nada más empezar esta temporada fue llamado por la sub-21. ¿Qué sintió al conocer la noticia?



R: Fue una noticia muy bonita. No me lo creía. Llevaba dos partidos con el Rayo y me lo tomé como algo muy especial.



P: ¿Qué se encontró en ese vestuario?



R: Es un equipo normal. Los jugadores me apoyaron mucho cuando llegué, era el más nuevo y algunos llevaban más tiempo en otras categorías. Me ayudaron mucho y he hecho muy buenos amigos.



P: ¿Con quién sintonizó un poco más?



R: Con todos, pero quizá un poco más con Fran Beltrán, que estuvo aquí, y con Oscar Rodríguez, Álvaro Fernández y Alejandro Pozo. Con ellos muy bien.



P: En la sub-21 hay varios jugadores del Barcelona que están acostumbrados a un juego de toque que gusta mucho a Paco Jémez. ¿Le gusta ese tipo de juego?



R: Sí, claro. Cuando tienes el balón disfrutas más. Un jugador quiere tener el balón, no correr detrás. A Paco Jémez le gusta ese juego y lo demuestra en los entrenamientos. Me dijo que tuviera tranquilidad y disfrutara la experiencia.



P: ¿Hay mucha diferencia de planteamientos entre una selección y un club?



R: Sí, porque en la selección los partidos son más espaciados y no tienes tiempo para prepararlos bien del todo. Luis de la Fuente (seleccionador) nos enseñó unos aspectos a balón parado e hicimos trabajo de finalización.



P: ¿Ir a la selección hace mejor a un jugador?



R: Sí. Cuando ves a jugadores de primer nivel de equipos como el Barcelona, como Carles Aleña o Carlos Pérez, o Cucurella del Getafe, te haces mejor. Aprendes de todos.



P: Ahora que está en el Rayo, ¿qué significa para usted? ¿una oportunidad, un escaparate?



R: El Rayo es un equipo histórico y quiero devolverlo a Primera. Para ello voy a trabajar y espero que el año que viene se pueda celebrar un ascenso.



P: ¿Cuando supo que quería ser futbolista?



R: Desde pequeño me gustó el fútbol. De hecho, con cuatro o cinco años estaba pegando patadas al balón en un albero. No he tenido la buena suerte de estar en una cantera desde pequeño, pero he ido creciendo de otra forma siempre con el apoyo de mis padres.



P: ¿Dónde dio sus primeros pasos como jugador?



R: En mi pueblo, la generación del 99 hemos tenido un buen equipo. De allí fui a Los Peloteros, a una selección de la Sierra Sur de Sevilla, en la que estuve desde los seis años. Terminé de cadete, me fui al Juvenil de Liga Nacional del Antequera y de allí al Córdoba. Hice las pruebas, me cogieron y hasta ahora.



P: ¿Cómo fue el cambio a Córdoba?



R: Estuve en una residencia dos años, hasta que fui sénior de primero.



P: ¿En Córdoba se dio cuenta de que ser futbolista podía ser una realidad?



R: Tengo veinte años y sé lo que tengo que hacer. Mis padres siempre me dicen que tenga tranquilidad, que no me gaste todo del tirón y ahorre.



P: ¿Qué jugadores ha tenido de referentes?



R: Me gustan los buenos jugadores, no soy de uno en especial. Me gustan Messi, Cristiano, Neymar, MBappé...pero tampoco soy de una figura concreta.



P: ¿Qué ha sentido al entrar en vestuarios y encontrarse con jugadores históricos de la Liga española?



R: Aún soy un niño, tengo mucho que aprender e intento juntarme con ellos para aprender al máximo.



P: ¿Con qué sueña Andrés Martín?



R: Sueño en ir a un Mundial con la selección. Mi cumpleaños fue el día que ganó España el Mundial y desde ese día lo tengo claro, pero para conseguirlo hace falta mucho trabajo.



David Ramiro