Villar, contrario a la Superliga: ´Puede romper las competiciones nacionales´

Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), se mostró contrario al proyecto de Superliga europea de clubes, ya que bajo su punto de vista puede "romper las competiciones nacionales", atentar al derecho al mérito deportivo y ocupar a las fechas de las ligas.



"Las competiciones europeas son un complemento importante, pero un complemento para la competición nacional. Cuando se construyeron las actuales en la UEFA se construyeron con esa intención. No puedes tirar tanto de la cuerda, porque es romper las competiciones nacionales, si es cierto lo que se dice", reflexionó Villar durante una ponencia en el foro 'World Football Summit'.



En su reaparición en un acto público dos años después del inicio de la instrucción de la Operación Soule, en la que está investigado y que provocó su salida de la RFEF, Villar analizó el teórico proyecto de esa Superliga sobre la cual se mostró en contra, en base, según dijo, a lo que ha conocido por los medios de comunicación.



"Si es cierto de que en esa Superliga se va a clasificar a esos clubes independientemente de su resultado deportivo, es un ataque frontal al derecho reconocido por todas las federaciones, el derecho deportivo al mérito y demérito de un club para clasificar", opinó.



"Si es cierto que se quieren utilizar fechas del calendario de las ligas, creo que también es una cuestión importante y grave, que se pueda jugar en fechas en las que se juega la competición nacional", añadió.



Villar también consideró "grave" que esta competición europea ampliada añada más partidos a los clubes que la disputen, un incremento "considerable" de partidos que puede provocar que los clubes acaben utilizando diferentes jugadores para cada una de las competiciones.



"Para competir al alto nivel, necesitas a los mejores jugadores de la plantilla. ¿Con qué jugadores van a jugar la competición nacional, con los que no juegan habitualmente? Eso ataca frontalmente a las competiciones nacionales (...) Si llevas un segundo equipo para jugar en España malo, yo no lo veo", argumentó.



Villar, que fue también vicepresidente de la UEFA, aseguró que en otras ocasiones aplicaron a casos similares "serenidad, reflexión, comprensión, cesión y entender al que opina diferente", y consideró que, bajo su punto de vista, los actuales dirigentes "hablan mucho, pero se reúnen poco".



Bajo su punto de vista, la actual Liga de Campeones es "una competición extraordinaria", y en este momento sigue siendo relevante para los espectadores.



El expresidente de la RFEF también se refirió al nuevo modelo del Mundial de Clubes, que pasará a disputarse cada cuatro años con 24 equipos, ocho europeos, seis sudamericanos, tres asiáticos, tres africanos, tres de la CONCACAF y un equipo de Oceanía.



"Esto es un formato que transforma totalmente al anterior, en lo deportivo y en generación de recursos. Pero tiene una cualidad, ,que no es anual. El de ahora participaban siete clubes y el campeón de liga del país donde se organizaba. Este nuevo formato tienen la ventaja de jugarse cada cuatro años, no todos los años. Yo sé que hay unas discrepancias de la UEFA, también cuando se constituyó el campeonato actual también hubo más problemas", opinó Villar, sí favorable a este torneo, que auguró "un extraordinario campeonato".



Villar también se pronunció sobre el videoarbitraje (VAR), del que aseguró que "nunca" estuvo en contra, e incluso dijo que es "favorable" a él, aunque su aplicación "no resuelve todos los problemas de errores arbitrales", pero a su juicio "sí se han reducido".



No obstante, se mostró preocupado por que la tecnología pueda generar que se anule la figura del árbitro en el campo, algo que bajo su punto de vista sería un error.



"El origen del árbitro nace en el estado británico, donde se escogía a personas de prestigio para que decidieran. El árbitro estaba en la tribuna, después el árbitro pasó al césped. Hoy, deseo que no sea así, que por estos mecanismos al árbitro lo saquemos del campo y esté en un despacho. El árbitro es un deportista", dijo.



Preguntado por el enfrentamiento actual entre los presidentes de la RFEF, Luis Rubiales, y LaLiga, Javier Tebas, no quiso opinar por "no conocer los entresijos", y aseguró que en su etapa, aunque no se hablaran entre los presidentes, sí hablaban "las instituciones" pese a que hubiera "discrepancias".



Tampoco quiso pronunciarse sobre el nuevo modelo de la Supercopa de España, que pasará a disputarse con cuatro equipos en una sede fija, afirmó que no tiene "los elementos de juicio para dar una opinión sobre eso".



A nivel personal, Villar insistió en varias ocasiones que el fútbol he ha "dado todo", cultura, conocimientos, dinero y cosas de las que está "tremendamente agradecido", pero también dijo que le ha quitado "tiempo" con su familia y "salud" aunque ha sido "feliz durante todos estos años".



Preguntado por cómo cree que acabará su caso, del que dijo que la instrucción está siendo "muy lenta", se mostró confiado en que será eximido de los cargos que se le acusan: "Espero que me declaren inocente", sentenció.