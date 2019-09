Apiñados como balas de cañón...

Uno de los bienes más preciados de un equipo de fútbol, por no decir el mayor de todos es, sin duda, su afición. Un patrimonio muy valioso que toda institución deportiva debe cuidar al máximo si quiere tener un gran potencial y un espléndido porvenir. Es ella, precisamente, la que en los malos momentos, en un campo totalmente abarrotado, levanta de la lona a la escuadra local mientras que en los mejores días es capaz de llevar a su bloque en volandas hacia la victoria.

En el caso del Real Betis Balompié, no se puede dudar nunca de la fidelidad de sus aficionados. Han pasado temporadas, una tras otra, muchas, con demasiados oscuros y pocos claros, y el equipo de la Avenida de La Palmera siempre ha visto, una y otra vez, como su coliseo, el Benito Villamarín, se llenaba, ya fuera para disfrutar o sufrir, en Primera división o en Segunda, donde nunca la entidad de las trece barras fue abandonada siendo a la vez cuando mayor apoyo ha recibido y sentido.

En esa sintonía, precisamente, se desarrolló el último encuentro de LaLiga contra el Levante, que acabó con triunfo verdiblanco por 3-1, puesto que el Benito Villamarín se volvió a vestir con sus mejores galas. Era un martes 24 de octubre, un día laborable para la mayoría de ciudadanos de la capital, y a las 20:00 horas, pero las calles del sevillano barrio de Heliópolis, corazón del sentimiento bético, en los momentos previos a dicha contienda, se tiñeron de los colores verde y blanco por la avalancha de fans que se trasladó al feudo, teniendo como principal objetivo dar calor al conjunto que entrena ahora Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, el cual no estaba dejando las mejores sensaciones en este comienzo del campeonato. Un total de 44.560 aficionados apoyaron y alientaron sin ningún tipo de dudas ni reparo a su equipo. Una entrada para nada desdeñable para el día que era. A pesar de ello, no se impidió que se registrara la asistencia más baja en lo que se lleva de campaña 2019/2020. Con ello, dicho número supera la asistencia media que el estadio Benito Villamarín facturó durante el curso futbolístico 2018/2019 que se quedó, a pesar del mal final del mismo, en 44.525 espectadores por jornada.

Unas cifras que se han superado con comodidad en este inicio de curso si exceptuamos el duelo ante el cuadro granota. En el estreno de LaLiga, contra el Real Valladolid, que acabó con 1-2, el coliseo bético acogió a 51.497 personas, siendo, hasta ahora la mejor entrada de los cuatro encuentros que se han disputados en el Benito Villamarín. Frente al Leganés, 47.819 espectadores apoyaron a su equipo en la victoria por 2-1. Por último, 47.884 personas acudieron al Benito Villamarín para ver la contienda entre Real Betis Balompié y Getafe, que finalizó con empate a un gol.

Si se suman todas estas contiendas disputadas en el terreno de juego afincado en la Avenida de La Palmera son 191.760 personas las que han asistido a ver un duelo, lo que hace una media de 47.940 espectadores. Eso hace que la asistencia media al coliseo de los verdiblancos se haya visto incrementada esta temporada en 3.415 personas con respecto al curso pasado.

Números que son mucho más meritorios si tenemos en cuenta que el precio del abono medio para esta temporada se ha incrementado en torno a un diez por ciento, añadiendo la desventaja que el equipo esta vez no está involucrado en competiciones europeas, lo cual no ha sido un problema para que se vuelva a volcar con el Betis. A eso, hay que añadir que aún no han visitado el Villamarín Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Atlético ni Valencia, los equipos que más afluencia de público atraen.

Con estas cifras, se comprueba que la afición del Real Betis continúa igual de ilusionada que antaño y que ha respondido, una vez más, al llamamiento que ha hecho la institución, la cual se ha puesto como objetivo la clasificación para competición europea para continuar así con el crecimiento deportivo y económico que tienen previsto.

En definitiva, ni la marcha este verano de un icono como Lorenzo Serra Ferrer, que era la cabeza del proyecto anterior, ni la constitución de una nueva dirección deportiva encabezada ahora por José Miguel López Catalán, ni la marcha del entrenador Quique Setién, ni el fichaje como técnico de Rubi, ni el cambio de filosofía de juego que ha tenido la escuadra, ni la ida y venida de diversos futbolistas... los aficionados verdiblancos continúan demostrando que la fidelidad es su característica más identificativa, que están apiñados como balas de cañón en el Benito Villamarín y que nadie ni nada les va a alejar de su verdadera pasión: su Real Betis Balompié.