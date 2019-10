Bryan Gil, convocado por la sub 19, no estará ante el Barcelona

Bryan Gil ha sido citado por Santi Denia para los partidos de clasificación para la Ronda Elite de la categoría sub 19. El futbolista del Sevilla se concentrará el próximo 5 de octubre y será liberado el 15 de este mes, por lo que no estará ante el Barcelona en el Camp Nou.

Durante la concentración, Bryan Gil disputará tres encuentros en Serbia buscando la clasificación. El primero tendrá lugar el 8 de octubre en el FK Rad Stadium de Belgrado y enfrentará a España con Lituania. El 11 de octubre España se medirá a Rumanía también en Belgrado y el 14 jugará contra la anfitriona en Stara Pazova.

Bryan Gil tiene en la sub 19 todo el protagonismo que no disfruta en el Sevilla, donde Lopetegui no cuenta con él y tiene problemas para entrar en las convocatorias.

Hoy también se ha conocido que Tomas Vaclik acudirá a la convocatoria de la República Checa, mientras que Gudelj también irá con el combinado de Serbia.