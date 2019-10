El dilema de Mendilibar ante la baja de Cote

Cote no estará en el partido contra el Betis del viernes.

El Eibar de Mendilibar visita este viernes el Benito Villamarín con la intención de dar continuidad a su 'Semana Fantástica', en la que consiguió siete de los nueve puntos puestos en juego. Sin embargo, el conjunto vasco contará con una baja importante.

Cote será baja ante los verdiblancos. El lateral asturiano, que ya se perdió el inicio de liga por una rotura de fibras en el bíceps femoral izquierdo, sufrió una lesión en la misma zona en el partido contra el Celta -fue sustituido en el descanso- y, por lo tanto, no jugará el viernes en el Benito Villamarín. Los servicios médicos del club armero no han querido dar una fecha para su recuperación, pero no se descarta que esté para después del parón, contra el Barça en Ipurua, el sábado 19.

Se trata, sin lugar a dudas, de un importante contratiempo para Mendilibar, que no dispone de otro lateral izquierdo en la plantilla. En las primeras jornadas optó por recolocar a Tejero o Arbilla en esa demarcación ante su ausencia. El navarro, que cumplió con creces en el Metropolitano, podría ser su sustituto.