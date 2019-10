Loren: "Setién y Rubi son entrenadores totalmente distintos"

El delantero del Betis Loren Morón es el máximo goleador del equipo con cinco tantos en este inicio de Liga. El ariete marbellí ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla para analizar su gran estado de forma. "Estoy en un momento en el que me salen las cosas y hay que aprovecharlo. Las ganas y el trabajo tienen que estar siempre para que lleguen los goles", ha reconocido el goleador.

En cuanto al estado de ánimo de la plantilla, el verdiblanco ha admitido las ganas que hay de que llegue el duelo ante el Eibar para borrar el mal sabor del pasado viernes ante el Villarreal. "Tenemos muchas ganas, esperando que llegue lo antes posible. Tuvimos un tramo muy bueno de partido, se vio un Betis que tenía el balón y encerró al Villarreal, pero nos quedamos con el mal sabor de los últimos 20 minutos, ese no es el Betis, hay que corregir las faltas de concentración, aunque el penalti no nos benefició".

Cuestionado por la falta de concentración en este tramo de partido, Loren ha explicado: "Cuando nos penalizan con algunas acciones arbitrales que no vemos justas... Eso lo tenemos que corregir porque los árbitros son humanos y también se equivocan. Intentaremos que se vea ese mejor Betis".

Se ve compatible con Borja Iglesias y con Fekir: "Desde pretemporada que vino Borja ya dije que los dos nos podemos complementar muy bien, somos dos currantes, en ningún momento me preocupó su llegada porque sabía que también sería bueno para mí. Eso habla de las personas que hay en este vestuario, tanto Borja, como Juanmi o yo sabemos que no tenemos que bajar nada porque todos van a tener su oportunidad. ¿Fekir? También me veo jugando con él y con Borja".

La defensa ha centrado las críticas: "Entrenando te digo que no es problema de concentración porque el equipo hace un trabajo increíble. Es un equipo que tanto delanteros defiendes como atacan los defensas".

Setién y Rubi, ¿son estilos parecidos?: "Son entrenadores totalmente distintos, el año pasado se juntó todo y también una mala racha mía. Es otra temporada, otro entrenador, distintas rachas, todo cambia de un mes para otro. El míster viene con sus ideas, que son distintas a las de Quique Setién, y nosotros intentamos coger todo para luego plasmarlo en el campo y buscando ese equilibrio que vamos a encontrar".

Presión de estar en Europa: "Hay mucha presión por darle a la afición lo que creo que se merece. Nosotros, se pierda o empate, lo que queremos es ganar y entrar en Europa para darle esa alegría a la afición".

Cómo es Fekir: "Hay poco que hablar, es un futbolista 'top' por cómo entiende y cómo juega al fútbol. Vemos lo que él hace y parece que los demás jugamos a otro deporte. Es una alegría tenerlo aquí".

La oferta del Lokomotiv: "Es cierto que la oferta era muy buena, en lo deportivo también, pero era el final del mercado".