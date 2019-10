Setién, Machín y, ahora, Mourinho

Turki Al-Sheikh, nuevo dueño del Almería, sigue manteniendo reuniones con entrenadores reconocidos del mundo del fútbol. Si en el pasado se vio con técnico como Quique Setién o Pablo Machín, ex del Betis y del Sevilla respectivamente, y con Aitor Karanka, estos días sorprendía la visita de José Mourinho.

El preparador luso, en paro desde que fue destituido por el Manchester United a mediados de la temporada pasada, se ha desplazado a Arabia Saudí para departir con el jeque y allí ha declarado que en la ciudad andaluza es The Special Two, dejando el primer puesto para Pedro Emanuel, que tiene a los rojiblancos en puesto de ascenso directo.

"Aquí en esta casa soy The Special Two. The Special One aquí es Pedro (entrenador del Almería). Es tu entrenador y tiene todo mi apoyo. No he hablado mucho con él, pero es una persona fantástica. Y creo que junto a él vas a hacer realidad los sueños del Almería".