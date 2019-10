Dani Martín, "de total confianza", y Pozo, en una sub 21 sin Ansu Fati

El seleccionador español sub 21 Luis de la Fuente dio a conocer este viernes la lista de 23 jugadores para los partidos contra Alemania -amistoso- y Montenegro -valido para la clasificación para la Eurocopa de 2021- liderada por Dani Olmo y Ferrán Torres y con la destacada ausencia de Ansu Fati, que aún no puede ser seleccionado.



La irrupción del jugador del Barcelona de tan solo 16 años hizo que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comenzase el trámite para nacionalizar al futbolista de Guinea-Bisáu, pero aún falta la confirmación de la FIFA de que puede ser seleccionable y su estreno con España tendrá que esperar a la próxima convocatoria.



Sin Ansu Fati, de la Fuente vuelve a contar con la columna vertebral por la que apostó en la primera lista de esta nueva Sub-21 para los dos encuentros que disputará el combinado nacional. El primero, el 10 de octubre en Córdoba frente a Alemania -reeditando la final del pasado Europeo que venció España- y el día 15 contra Montenegro en el Estadio Gradski (Podgorica).



De estos 23 jugadores, Dani Olmo y Ferrán Torres se vuelven a erigir como los más destacados en un once titular en el que el seleccionador español también mantiene su apuesta en la portería con Dani Martín, pero que seguirá probando jugadores de cara al próximo Europeo de 2021 y para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Lista de convocados:



Dani Martín (Betis), Josep Martínez (Las Palmas) y Álvaro Fernández (Huesca), Adriá Pedrosa (Espanyol), Juan Miranda (Schalke 04), Francisco Javier Montero (Deportivo de La Coruña), José Luis García (Tondela), Ferrán Torres (Valencia), Daniel Gómez (Tenerife), Aitor Buñuel (Racing de Santander), Óscar Rodríguez (Leganés), Gonzalo Villar (Elche), Manuel García (Sporting de Gijón), Marc Cucurella (Getafe), Dani Olmo (Dínamo de Zágreb), Jorge Cuenca (Barcelona), Carles Pérez (Barcelona), Francisco José Beltrán (Celta de Vigo), Eric García (Manchester City), Alejandro Pozo (Sevilla), Gonzalo Ávila (Espanyol), Pol Lozano (Espanyol) y Andrés Martín (Rayo Vallecano).





De la Fuente: "Fati vendrá cuando pueda ser selccionado"

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación tras dar la lista de 23 convocados para los partidos contra Alemania el 10 de octubre y Montenegro el 15 en la que no está la joven irrupción del Barcelona Ansu Fati, al que valorará "cuando pueda ser seleccionado".

"No está porque de momento no puede ser seleccionado, cuando lo pueda ser lo valoraremos. No conozco los detalles legales, simplemente no es seleccionable y eso es todo. Cualquier jugador que sea seleccionable es susceptible de venir", declaró el entrenador sobre si había valorado contar con Fati en su lista.

De la Fuente no quiso pronunciarse más sobre el joven jugador de 16 años, nacido en Guinea-Bisáu, que está pendiente de recibir el visto bueno de la FIFA para poder jugar con la selección española y se centró en los 23 convocados, de los que espera que jueguen más en sus respectivos equipos.



"Van apareciendo jugadores. Somos unos afortunados por los futbolistas españoles que tenemos. Creo que ocupamos todas las demarcaciones, lo que hace falta es que jueguen más", dijo.



Una falta de minutos que sufre Dani Martín en el Betis, pero que tiene la confianza absoluta del cuerpo técnico para ser titular en la Sub-21: "Respetamos las decisiones que toman los clubes. Intentamos seleccionar a los jugadores que pueden rendir mejor. Es un jugador de total confianza para nosotros, lo ideal sería que jugaran muchos más partidos, pero cada uno tiene su situación particular en su club", declaró a .



Además, de la Fuente no se mostró preocupado porque una de las estrellas de la Sub-21 como Dani Olmo pueda entrar en las convocatorias de la absoluta: "De momento está con nosotros, esta encantadísimo y cumpliendo su proceso de formación. Tiene mucho futuro y tampoco es incompatible que pueda estar con la absoluta y estar con nosotros. No nos preocupa, ojalá haya más jugadores en su situación", aseguró.