Rubi: "A mi modo de ver, el resultado ha sido justo"

El técnico del Real Betis, Rubi, ha destacado tras el encuentro el esfuerzo realizado por los jugadores en un partido difícil y sobre todo, la mejoría que ha experimentado el equipo en la segunda mitad. Este ha sido el resumen del técnico catalán del partido: "El resumen, una parte para cada equipo, por lo que a mi modo de ver, resultado justo. En la primera parte hemos estado muy incómodos, pero hemos tenido dos situaciones de gol. En la segunda parte el equipo ha hecho el esfuerzo, hemos estado jugando en su campo, que es muy difícil. Sobre los cambios, yo veía bien a Joaquín y al equipo, y por eso he tardado más, no creo que haya sido tan determinante".

Al Betis le cuesta adelantarse en el marcador: "No hay manera, las dos últimas semanas en jugadas de córner. Luego hay un agarrón a Canales. El Eibar estaba mereciendo. Nos está costando mucho ponernos por delante en el marcador".

Al equipo le cuesta sacar puntos contra equipos "menores": "Equipos menores, nada. Si no entendemos que con la historia del escudo no hay ningún equipo que gane... Si analizas los partidos, no se le puede reprochar nada en cuanto a entrega al equipo. Ha jugado dos partidos con diez desde el minuto 15, pero aún así no estamos contentos. Pensar que ibas a hacer un 15 de 15..., eso no lo ha hecho nadie. Tampoco me vale con la entrega, pero también ha habido fases buenas. No se puede decir que el equipo ha sido un desastre en casa".

El VAR ha vuelto a ser decisivo en un partido del Betis: "No puedo opinar. Sí que me ha parecido que el balón entraba, no sé si era suficiente. Desde mi posición es imposible opinar. Estaba deseando que diera gol, porque lo necesitábamos".