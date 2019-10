Luis Alberto: "El Sevilla no podía llegar a lo que pedía la Lazio"

El canterano del Sevilla y actual jugador de la Lazio Luis Alberto ha vuelto a ser convocado casi dos años después por la selección española para los partidos que disputará contra Noruega y Suecia. El de San José del Valle acumula un gol y cinco asistencias en siete partidos disputado con el conjunto romano en este inicio de temporada.

Su buen rendimiento le ha servido para que Robert Moreno le haya citado después de un verano con muchos rumores sobre su posible regreso al Sevilla. El propio jugador, en una entrevista a Marca, reconoce que hubo interés, pero que no se llegó a más por las altas exigencias de la Lazio. "Se hizo más ruido desde fuera que lo que en verdad hubo. El Sevilla no podía llegar al traspaso que pedía la Lazio", admite el gaditano.

Eso sí, al menos coincidirá en la 'Roja' con otros dos canteranos del Sevilla como Sergio Ramos y Jesús Navas: "Tenía ganas y la esperanza de volver con España. Sabía que el seleccionador estaba dando muchas oportunidades y que, si estaba bien, podía tener una oportunidad que, por fortuna, ya está aquí. Este inicio de curso me está saliendo todo muy bien tras un año complicado en lo personal. Estoy muy contento por mí y por todos los que me rodean".

Esta temporada, Luis Alberto ha comenzado con más problemas físicos de lo esperado, así lo relataba: "No pude hacer pretemporada por culpa de la pubalgia y los problemas que arrastraba en los abductores. Estaba roto. Empecé al 20% y jugué casi todo el año lesionado. La gente no sabía por lo que estaba pasando y tuve que convivir con las críticas. En verano no dejé de trabajar para poder estar al 100% y el cambio ha sido radical. Es más, puede que esté en mi mejor momento desde que juego al fútbol".

Tanto es así, que el exsevillista reconoce que ha ganado masa muscular y que ha cambiado su mentalidad: "Aprendí que hay que cuidarse más. Una vez me recuperé empezamos a trabajar para prevenir lesiones y aguantar mejor la carga de partidos. Todos los días hago ejercicios de fuerza. He vuelto más fuerte, pero hay que seguir trabajando para mantener el nivel porque la temporada acaba de empezar. La llamada de la selección premia el esfuerzo realizado".

Por último, Luis Alberto elogiaba la figura de su entrenador en la Lazio, Simone Inzaghi: "El míster me ha dado la continuidad y la confianza que buscaba en base a mi constancia y trabajo. Esta última temporada me ha retrasado para tener más libertad y espacios con la pelota. Quiere que sea más protagonista y me está yendo bien a mí y al equipo".