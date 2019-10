"Macías tiene que tener paciencia"

Un par de ojeadores del Betis han seguido en directo a José Juan Macías, tanto en el León-Atlas del 25 de septiembre como en el choque que enfrentó a una México 'light' con Trinidad y Tobago la pasada semana, en el que el delantero azteca se lució con un golazo.

Se trata de la nueva joya del fútbol mexicano y el club verdiblanco está muy atento a ella. De momento, en el campeonato liguero, acumula esta temporada seis goles y dos asistencias en 11 encuentros, y su cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares. También le sigue el Borussia Dortmund.

Pero sólo tiene 20 años y su entrenador, Nacho Ambriz, aún no lo ve preparado para dar el salto al Viejo Continente: "He platicado con él, le he pedido que tenga paciencia. Yo digo que se tiene que ir más armado. Con un poquito de más piedras en la espalda. Lo único que le pido es que tenga paciencia, que se dedique a trabajar, aunque lo hace muy bien, y que después le tocará ir cuando le toque ir. Ojalá siga aquí en el Club León".

La historia recuerda mucho a las opiniones vertidas por otros técnicos con respecto a su compatriota Diego Lainez, que arribó a Heliópolis con sólo 18 años (ahora tiene 19) y esta campaña apenas suma 43 minutos, repartidos en cuatro partidos, a las órdenes de Rubi.

Son muchas las voces que apuntan a una cesión como la salida más fructífera para el internacional mexicano. De hecho, días atrás, fue su seleccionador, el argentino Gerardo Martino, quien lamentaba su falta de oportunidades, que achacaba a la falta de experiencia con la que se marchó a Europa, poniendo como ejemplo a Edson Álvarez, que a sus 21 años sí se ha hecho un hueco en el Ajax.