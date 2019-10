Jordán, sobre Lopetegui, De Jong, Dabbur, su reacción en Eibar o sus objetivos

Joan Jordán es uno de los hombres de moda en el Sevilla FC y, seguramente, uno de los fichajes más acertados de un Monchi que le convenció cuando el ex del Eibar ya casi estaba convencido de marcharse al West Ham.

El centrocampista ha pasado en la noche de este miércoles por 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio, donde no ha elududo ningún tema. Ni siquiera, el de las polémicas sustituciones de Lopetegui.

El catalán, quien se ha quedado a las puertas de la selección, desvela que estaba en la prelista de Robert Moreno.

- ¿Cómo va su adaptación?

- Igual aquí los medios aprietan más, por cómo se vive aquí el fútbol. La ciudad es impresionante y del tiempo, yo que llego del norte es brutal. Muy agradable. Es muy fácil adaptarse a esta ciudad y este club, que es muy familiar y la vez muy grande, ha sido muy fácil. Si personalmente no estás bien, no sueles rendir bien. El Sevilla, con su afición de la mano, es un club muy especial. El ambiente del vestuario, la gente del club... Hay jugadores que todavía les cuesta con el idioma, pero poco a poco se van adaptando. Estamos todos bien: el que juega, el que juega menos... Tenemos un vestuario muy sano.

- ¿Cómo se gestó su fichaje?

- Yo estaba en París, con mi mujer, que fuimos a ver Ronald Garros, pues me gusta mucho el tenis, y ahí me avisaron de que había un movimiento bastante serio del Sevilla, y mi padre me dijo: 'Vete'. Que te llame Monchi es especial. Es uno de los mejores directores deportivos que hay, sabe mucho de fútbol y para mí es un halago que se fije en mí.

- ¿Qué jugador le recomendaría?

- A Cote. Creo que no ha tenido la pizca de suerte que ha tenido que tener y que podría jugar perfectamente en el Sevilla. Roma, Oporto, Villarreal, Real Sociedad... y en el Eibar ha explotado. Hay que estar en el momento oportuno cuando tienes que estar. Y eso es importante: te puede hacer llegar o no llegar. A veces, dar un paso atrás es darlo hacia delante. Los futbolistas necesitan jugar y para mí ir al Valladolid fue crecer. Después, con Mendilibar, al que le tengo muchísimo aprecio, también crecí mucho. Yo tenía muy buena relación con él y con el cuerpo técnico, y ellos estaban planteando el equipo conmigo y sin mí, porque sospechaban que podía irme en verano.

- ¿Cómo lleva lo de competir en un centro del campo de tanto nivel?

- Está Fernando y uno de los dos interiores tiene que bajar para ayudar a sacar el balón, para que otro ocupe zonas intermedias, y, pese a que al principio nos costó, ya nos estamos habituando para jugar más escalonados. La plantilla es muy amplia, el míster es muy inteligente y estoy convencido de que el equipo va a durar hasta final de año con gasolina. Nunca he estado en una plantilla con tanta competencia y eso es superpositivo. Cuando uno no esté bien, jugará otro.

- Todavía se está hablando de su reacción por el cambio en Eibar...

- Volvía a la que consideraba mi casa, conozco muy bien al Eibar... Yo sabía que con el 1-2 se nos iba a complicar. Y veníamos de una primera parte muy buena. De hecho, gente de allí me dijo que nunca ningún rival había jugado así allí... El Eibar, hasta el penalti, no había generado ocasiones y fue a partir de ahí cuando me cambiaron, se creó un clima feo entorno a mí y bueno... Al final, soy una persona competitiva y no me gusta perder. Ni en Eibar, ni a las cartas ni a parchís.

- ¿Se pelea mucho por lanzar las faltas?

- Son situaciones en las que no se asigna a uno; el equipo sabe quién debe tirar. Yo tengo claro cuáles son mis zonas. Yo, en ese aspecto, no tengo problema: yo lo que quiero es que sea gol. Si Éver las tira todas y son gol, yo no quiero tirar más, pero tengo mucha confianza en mi golpeo.

- ¿Se vio en la selección?

- No sé de manera oficial, pero creo que en la prelista sí estaba. Es una cosa que está ahí, que es positiva para mí, pero no pienso en eso, sinceramente. Me centro en el Sevilla y si algún tiene que llegar...

- ¿Le gustan los parones?

- Para desconectar y estar con la familia, es bueno. Creo que este parón nos va a venir bien a todos, para cargar pilas y recuperarnos a nivel psicológico.

- ¿Cómo lleva la presión que hay en Sevilla?

- Se nota, pero ya lo sabía, antes de venir aquí. Sabía que en Sevilla se vive así, porque me gusta el fútbol, y a mí la exigencia me encanta. Cero problemas. Que la afición exija lo máximo, pero no se puede tampoco montar un drama por perder un partido... El equipo, quitando la derrota evitable de Eibar, creo que ha empezado bien.

- ¿Cómo ve a De Jong?

- Yo le veo bien, aunque me puedo imaginar cómo está, porque el delantero vive del gol, pero se quitará el peso de encima cuando marque y espero que sea pronto, el próximo fin de semana.

- Y de Dabbur, ¿qué nos puede decir?

- Es diferente a De Jong, es más de venir a recibir... Tiene mucho talento. Tiene cosas por dar y estoy convencido de que las va a dar durante la temporada. La temporada es larga y vamos a necesitar de todos, pero tiene mucho talento.

- ¿Qué compañero le ha sorprendido más?

- Lucas (Ocampos), Diego Carlos, Koundé, que tiene unas condiciones muy buenas... No me ha sorprendido Reguilón, la verdad, porque sabía el nivel que tenía. Veo mucho fútbol y sabía que nos iba a aportar mucho.

- ¿Y Lopetegui?

- Me ha sorprendido. Prepara muy bien los partidos, hace incapié en todos los aspectos del juego... ¿Si me cambia mucho? Un poco... (risas) Somos muchos, pero yo compito para dar el máximo y jugar los 90 minutos. Si me conformara con jugar 60', malo. Yo creo que todo futbolista que no juega, que le cambian, pues no está conforme. El míster decide, hay otros compañeros y ya está. Él no me ha dado ninguna explicación. Yo me encuentro bien. Es verdad que al principio de liga nadie está para 90 minutos, pero ya después...

- ¿Qué equipos ve en la lucha por Europa?

- La Real es verdad que ha empezado muy bien y creo que va a luchar por plazas europeas, aunque eso nunca se sabe. Tienen plantilla y club. Al final, de todas formas, los grandes clubes, como el Valencia, van a estar ahí.

- ¿Prefiere acabar cuarto o un título?

- Quedar quinto, ganar la Europa League e ir a Champions. Levantar un título sería increíble; ojalá se dé. La Europa League le ha dado mucho al Sevilla y queremos hacer un papel importante. Llegar lo más lejos posible.