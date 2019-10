Los nuevos deberes de Monchi

Llegó -regresó, más bien- y le dio la vuelta a la plantilla como a un calcetín, con un nuevo y contrastado entrenador y en busca de un Sevilla FC más competitivo, que aunase calidad y físico, que tuviese un aporte importante del jugador nacional, tan demandado por Julen Lopetegui, que hiciese olvidar las enormes aportaciones de Pablo Sarabia y Wissam Ben Yedder, a quienes no pudo retener, y que recuperase, en definitiva, su gloria.

Pese a que llegó a firmar su cuadro, Monchi no quedó del todo conforme: la dificultad para sacar dinero por los descartes le impidió acabar su obra como él pretendía y, una vez que ha echado a rodar el balón, es la hora de detectar debilidades y de subsanarlas durante los dos próximos mercados de fichajes.

Éstas son las principales tareas que tiene que afrontar desde ya el director general deportivo nervionense:

1. Renovaciones. Hasta tres jugadores acaban contrato en junio (Carriço, Banega y Nolito) y cinco en 2021 (Navas, Vaclík, Franco Vázquez, Escudero y Javi Díaz), por lo que Monchi debe valorar con quiénes se quiere quedar y, en caso afirmativo, ponerse manos a la obra con sus respectivos agentes. El de San Fernando, de hecho, ya ha abierto conversaciones con los agentes del central portugués.

2. Detectar necesidades. De manera general, puede decirse que el isleño ha pintado un buen proyecto, pero ya en octubre la portería y la delantera generan dudas, mientras que se han quedado sólo cuatro centrales y uno de ellos es Sergi Gómez, con quien el técnico no cuenta.

3. Recaudar. Si Monchi no pudo lograr lo que tenía en mente, fue porque no tuvo dinero para más. La mayoría descartes han salido cedidos y el club se vio obligado a generar ingresos por las ventas de futbolistas válidos, como Promes o Ben Yedder. El tope salarial está muy apretado, por lo que, si quiere fichar en enero, deberá antes recaudar: Sergi Gómez y Dabbur acumulan papeletas.

4. Analizar a los cedidos. Tanto los que han llegado (Bono y Reguilón, a quien el Madrid difícilmente soltará), como a los que se han ido (Carlos Fernández, Arana, Roque Mesa, Marc Gual, Amadou, Gnagnon, Sergio Rico, Corchia, Aleix...), por si algún vale de cara al futuro.

5. Perfeccionar la secretaría técnica. Monchi se encontró, a su vuelta, una secretaría técnica que se había quedado congelada en el tiempo y a la que otras habían superado, en cuando a inteligencia artificial o big data, y ahora pretende que la del Sevilla vuelva a ser vanguardista y, sobre todo, única, por lo que trabaja para tener más scouts y estar en más torneos o procesar más y antes la información.

Habrá reunión pronto por Carriço

Monchi ya le ha hecho saber a la agencia de representación de Daniel Carriço, uno de los jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio, que desea ampliar su vinculación con la entidad nervionense, si bien hasta el momento no se ha avanzado ni en cuanto a a años ni respecto al salario que percibiría el el ex del Reading.

En cualquier caso, las partes tienen previsto reunirse pronto, durante este parón, y ambas tienen interés en alcanzar un acuerdo, por lo que la renovación de Carriço se puede dar ya casi por hecha.

En el Sevilla valoran no sólo su nivel, elevado generalmente, sino también su implicación y peso en el vestuario, donde sus compañeros le respetan y valoran sobremanera. Carriço, mientras, se siente feliz en el club y, aunque tiene en mente regresar al Sporting, estima que no es el momento idóneo, porque tiene mucho que ofrecer en Nervión y el club luso no atraviesa ahora, precisamente, su mejor momento.