Alexis habla sobre el fichaje del pivote, la exigencia del Betis, Rubi...

Alexis Trujillo ha hecho balance de estos primeros meses de competición y, aunque ha reconocido que los resultados no son los esperados, sí que mantiene la esperanza en que el Betis reaccione y vuelva a colocarse cerca de posiciones europeas.

El secretario técnico verdiblanco analizaba la situación del equipo de Rubi en la tertulia de Onda Cero, donde ha reconocido que pueden haberse quedado cortos en la posición de pivote: "En la planificación siempre intentamos como mínimo tener dos jugadores por puesto. El pivote defensivo está bien cubierto con Javi García, William Carvalho y Guardado. A medida que avanza el campeonato vas afrontando partidos y vas viendo que igual nos puede falta algo de contundencia en ese aspecto. Al final de la venta estival era uno de los puestos que estuvimos viendo y valorando, pero en el fútbol a veces puedes acometer algunas cosas y a veces no", argumentaba el canario.

En opinión de Alexis, el plantel aún tiene que asimilar los cambios que ha habido tanto en la configuración del equipo como en el librillo del entrenador: "Todo los procesos requieren un tiempo. El equipo está todavía intentando seguir haciendo las cosas bien que hacía y asumir los matices para mejorar lo que fallaba. Le falta estar mas acertado de cara a la portería. También hay un distanciamiento entre líneas que nos perjudica, pero creo que todo esto con el trabajo cambiará para que el equipo transmita más dificultades al contrario", señalaba un Alexis que cree que Rubi acabará sacándolo adelante: "A nadie le gusta ver a su equipo en los puestos complicados. Lo que sí es cierto es que el campeonato acaba de empezar. Evidentemente todos hubiésemos querido que hubiese empezado mejor. Estamos en una situación en el que le equipo esta tratando de asimilar la llegada de los jugadores y los conceptos para que el entrenador pueda sacar el mejor rendimiento. Con trabajo estamos convencidos que todos los jugadores asimilarán lo que el entrenador quiere de ellos y los resultado vendrán".

El cambio de Setién a Rubi aún tienen que digerirlo: "Es evidente que tuvimos una salida de un técnico, tratamos buscar un entrenador que mantuviese jugar bien al fútbol. Rubi suma el trabajo táctico, la estrategia y está trabajando eso. Antes estaba todo muy basado en la posesión de balón y nos está costando un poco más asumir lo nuevo".

También cree el exjugador que no se puede analizar todo bien dadas las circunstancias que se han dado en algunos partidos: "Nos están sucediendo muchas cosas que en el fútbol son válidas y tienen cabida pero no suelen ser muy normales. De cuatro partidos nos hemos quedado muy pronto con un jugador de menos en dos; y otros dos también hemos encajado un gol temprano, son acciones que nos han desequilibrado muchísimo. El día del Eibar quizá no empezamos con dominio al otro equipo y desgraciadamente hay una acción que en otro sitios no es pitable".

La exigencia este año es alta después de la inversión realizada, aunque Alexis cree que todo el que viene al Betis sabe dónde está: "El entrenador tiene la experiencia más que suficiente para darse cuenta de que el Betis es de una exigencia grande y diaria. El equipo me transmite tranquilidad. Los jugadores con los que he hablado están muy tranquilos y están trabajando con buena dinámica y armonía y están convencidos de que los resultados llegarán. Yo les he transmitido que sepan la exigencia del club en el que están, y que todos tenemos que poner lo mejor de cada uno".

Alexis es una institución en el Betis, y siempre ha notado el cariño de la afición: "Son 26 años en Sevilla, ha habido tiempo para todo he podido estar en un club fantástico. El trato que me ha dado la gente ha sido siempre de respeto y cariño y he tratado de devolvérselo al margen del puesto que ocupase en el club".